¡Preocupación en Barcelona! Lamine Yamal empieza el ramadán

El FC Barcelona y la Selección Española han encendido las alarmas de planificación ante un desafío logístico y físico de última hora.

Su máxima estrella, Lamine Yamal, empezó el ramadán, lo que obliga al staff médico y nutricional de ambos conjuntos a diseñar un plan especial para mantener el rendimiento estratosférico del joven de 18 años.

La situación no es menor, ya que esta festividad religiosa implica el ayuno diurno (abstención de comida y bebida desde el alba hasta el anochecer) durante todo un mes, coincidiendo con el tramo decisivo de la temporada.

El plan del Barcelona

El departamento de nutrición del Barça, liderado por especialistas en alto rendimiento, ya trabaja en una dieta adaptada para Lamine Yamal que se centra en, maximizar la ingesta de líquidos y electrolitos durante las horas permitidas.

Asimismo, alimentos de absorción lenta antes del amanecer para sostener la energía durante los entrenamientos y partidos. Además, mantendrán un seguimiento diario de sus niveles de glucosa y calidad de sueño para evitar lesiones musculares.

El foco en la Finalissima

El ramadán finalizará a finales de marzo, coincidiendo precisamente con la semana de la Finalissima contra la vigente campeona del mundo, Argentina.

Esto supone un reto adicional para Luis de la Fuente y la Selección Española, ya que Lamine Yamal llegaría al duelo por el título tras un mes de régimen alimenticio estricto, justo cuando más se necesita su explosividad.

Cabe destacar, que la preocupación en la "Roja" es lógica si se observan las cifras que está dejando en este curso 2025/2026. En 32 partidos disputados, registra 15 goles y 13 asistencias entre todas las competiciones.

Sin embargo, en el fútbol de élite existen precedentes de jugadores que han mantenido niveles altísimos durante esta festividad, como Karim Benzema o Mohamed Salah.