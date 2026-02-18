Cinzia Francischiello se comprometió con un futbolista argentino

Suscríbete a nuestros canales

“El SÍ más grande y claro de Dios en nuestras vidas”, con este mensaje fue como la presentadora y modelo venezolana Cinzia Francischiello, reveló su compromiso en Instagram. La guapa criolla posteó un carrusel de imágenes del momento que su prometido le dio la hermosa sortija.

Hermosa pedida de mano

En un lugar repleto de vegetación, cielo azul y flores, le dieron el anillo a la exconductora de Televen, quien no dudo en reaccionar con un beso y abrazo al hombre con quien dará el “Sí, acepto”, en una ceremonia que hasta el momento no se conocen detalles.

Las fotografías fueron acompañadas con un hermoso mensaje de amor, respeto y la unión que ambos han vivido, y que crecerá con el enlace.

“Con mucha emoción les compartimos de forma oficial la noticia de nuestro compromiso el 18.10.2025. Lo disfrutamos muchísimo en privado con nuestros allegados, y llegó la hora de gritarlo a los 4 vientos. Muchísimas gracias por todo el amor”, escribió.

Los mensajes de felicitaciones para Cinzia no se hicieron esperar por parte de sus seguidores y antiguos compañeros de televisión.

¿Quién es el hombre?

El futuro esposa de la criolla, se llama Dylan Gissi, un futbolista suizo de origen argentino que tiene 34 años y que ha jugado en equipos profesionales en Argentina.

Dylan que nació en Ginébra y vivió allí hasta los 15 años, habla castellano, francés y es hijo del exfutbolista y entrenador Argentino Oscar Antonio Gissi.

Acumula 15,7 mil seguidores en Instagram, con quienes comparte videos e imágenes de amor con su futura esposa, sus entrenamientos de fútbol y partidos.