José Andrés Padrón rompió el silencio sobre situación de salud

El animador y cantante venezolana José Andrés Padrón contó en redes sociales el delicado momento de salud que vivió. El joven posteó una foto acostado en un centro de salud, afirmando que presentó inseguridades y miedo.

Fue hace días que se conoció que el conductor de “Portadas al día”, estaba presentando una dura infección pulmonar que lo había alejado de su trabajo.

Palabras de Padrón

El zuliano y animador del Miss Venezuela, escribió que tras varios días de reposo ya se encuentra estable y listo para seguir derrochando talento en la televisión.

Además, comentó que nada llega a la vida por una casualidad, sino como un despertar para seguir más fuerte y estable.

“Estoy aquí más fuerte, todo pasa por un aprendizaje más y así fue. Nada llega por casualidad, todo pasa por un despertar, incluso en el dolor más fuerte”, comentó.

En este sentido, extendió palabras de cariño a los médicos, enfermeras, amigos y compañeros que lo apoyaron en cada momento de su recuperación.

Mensaje de esperanza

Lejos de quejarse o lamentarse, Padrón fue muy claro en dejar un mensaje de empatía al público de siempre tener fe y escuchar al cuerpo.

“No temas, cuando un dolor ha llegado a fortalecerte, a sacudirte y poner orden a muchas cosas lo que tú menta quiera. Pero tú cuerpo lo necesita”, dijo.

La mañana de este miércoles 18 de agosto regresó a la pantalla de Venevisión, estando al lado de sus compañeros, equipo y el público que lo sigue.