José Andrés Padrón: El animador más joven que ha pasado por el Miss Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El próximo 4 de diciembre, el zuliano José Andrés Padrón, vuelve a estar al frente de la animación del Miss Venezuela, trabajo que viene haciendo desde hace cuatro años con mucho orgullo y, que una vez más, repite con la grandiosa Maite Delgado.

En entrevista para Meridiano, el también cantante habló de su experiencia en el magno evento y contó uno que otro detalle de lo que el público puede esperar para la noche final que se celebrará en el Espacio Líder de la ciudad de Caracas.

José Andrés Padrón cumplió su sueño

Desde su camerino en el CC Líder, José Andrés conversó íntimamente sobre lo que significa repetir como conductor oficial, el peso emocional que hay detrás de este logro y las jugosas sorpresas que traerá la edición 2025 del certamen.

El presentador confesó que su vinculación con el Miss Venezuela nace desde su infancia. A los 6 o 7 años veía a Maite Delgado y Daniel Sarcos en televisión y ya entonces declaraba, sin miedo, que algún día sería él quien animaría el certamen.

“Cada año que llega la fecha no me lo creo. Me siento bendecido, haciendo mi sueño realidad en mi país”, expresó con emoción. Su familia está fuera de Venezuela, y aunque reconoce el peso de la distancia, insiste en que quedarse y luchar por su meta fue una decisión que cambió su vida.

"Este año me lo disfruto como si fuera el primero"

José Andrés asegura que ser parte del Miss Venezuela no es solo aparecer en cámaras, también implica estudiar, planificarse, ensayar, revisar libretos y encontrar el equilibrio entre las referencias que lo marcaron y su estilo propio.

Sin embargo, para esta edición decidió algo clave y fue volver a sentirlo como su debut. “Han pasado cosas que me recuerdan los nervios del primer año, pero estoy lleno de gratitud. Vivo esto como si fuera el primer Miss Venezuela… y también como si fuera el último”, confesó.

Las referencias que lo formaron

El joven conductor habló sin filtros sobre los animadores que marcaron su formación:

La elegancia y sobriedad de Gilberto Correa

La chispa y energía de Daniel Sarcos

La conexión única de Maite Delgado

El talento de Erika de la Vega, Leonardo Villalobos, Carla Field y Viviana Gibelli, entre otros

Todos ellos, asegura, guardan una esencia irremplazable. Y ahora él siente la responsabilidad de dejar un mensaje a la nueva generación, especialmente durante el “Buenas noches Venezuela”, el momento que considera más trascendental de la noche.

Su mágica alianza con Maite Delgado

José Andrés afirma que trabajar al lado de Maite ha sido una escuela invaluable. Para él, la animadora número uno del país le ha enseñado a disfrutar el escenario, mantenerse enfocado y entender que nada llega por casualidad.

“Esto no es un golpe de suerte. Si estás en ese escenario es porque te lo has ganado”, afirmó. Su deseo es claro y es el de abrir camino para nuevos jóvenes, así como otros lo hicieron para él.

Así van los ensayos del Miss Venezuela 2025

El conductor aseguró que conoce a las candidatas desde hace cuatro meses y alabó su compañerismo. “Son muy unidas, muy disciplinadas. Siguen cada indicación como debe ser. Hay una química muy bonita entre ellas”, explicó.

Según él, la amistad que están construyendo será uno de los mejores recuerdos que se llevarán del certamen. Cuando se le pidió un adelanto… lo dio. Y vaya adelanto:

• Un mega opening celebrará los 20 años de Maite Delgado en el Miss Venezuela.

José Andrés adelantó que será impresionante y cargado de nostalgia.

• Un homenaje especial a Rubby Pérez con sorpresa incluida y sí, insinuó que él mismo podría mostrar sus pasos de baile.

• El regreso de “Somos Tú y Yo” al escenario del Miss Venezuela

Cerca de 100 artistas, bailarines y coaches traerán un show que mezclará lo clásico con lo nuevo para una generación que creció con la recordada serie.

“Se van a morir con lo que van a ver. Está demasiado bueno”, aseguró el zuliano.

¿Internacionalización a la vista?

Aunque reconoce que la idea le atrae, afirma que no quiere forzar nada. “Quiero que pase cuando tenga que pasar, como el Miss Venezuela, como Venevisión, como Maite. En el tiempo de Dios, que es perfecto”, dijo.

El animador confirmó que seguirá el próximo año en “Portadas al Día” y que tiene sorpresas bajo la manga que pronto revelará. “Estoy donde estoy porque Dios lo quiso. Si pude yo, podrán muchos más”, concluyó el animador más joven y querido del país.