Aramburu y Yangel Herrera a sellar su boleto a la final de la Copa Rey (En vivo por Meridiano Televisión)

La Real Sociedad y el Athletic Club se medirán este miércoles en Anoeta con el objetivo común de hacerse con el segundo billete disponible para la gran final de la Copa del Rey 2025/26 y con la ventaja del conjunto donostiarra del tanto logrado en la ida en San Mamés.

Venezolanos en acción

En el partido de ida, la actuación de los venezolanos estuvo marcada por la titularidad de Jon Aramburu, quien cumplió una sólida labor defensiva durante 53 minutos con un alto índice de recuperación y un 85% de precisión en sus pases, mientras que Yangel Herrera ingresó tras el descanso para aportar equilibrio en la zona medular, destacando con un 85% de efectividad en pases en campo rival y una importante presencia en los duelos aéreos y despejes.

Para la vuelta, Aramburu se perfila nuevamente como titular para blindar el lateral izquierdo con su solidez en los duelos individuales y su salida limpia de balón, mientras que Yangel será el encargado de gestionar los tiempos y el equilibrio físico en la zona medular durante el tramo decisivo.

¿La tercera será la vencida para la Real?

El proyecto del estadounidense Pellegrino Matarazzo encara su desafío más importante hasta la fecha. Tras caer en las semifinales de las últimas dos ediciones, el conjunto txuri-urdin busca sellar su clasificación para una final que su afición no puede disfrutar en vivo desde hace 38 años.

En lo deportivo, la Real recupera a Orri Óskarsson, quien se perfila como pieza clave en una convocatoria de 23 jugadores. Sin embargo, no todo son buenas noticias: Take Kubo, Rupérez y Odriozola se pierden la cita por lesión. La gran sorpresa podría estar en la portería, donde Unai Marrero apunta a la titularidad tras su gran rendimiento ante Osasuna, desplazando a Álex Remiro al banquillo.

Un Athletic busca la remontada

Pese a la derrota en la ida, los "leones" llegan a San Sebastián en su mejor momento de la temporada. Con siete de los últimos nueve puntos logrados en Liga, el equipo de Ernesto Valverde ha recuperado la sonrisa y, sobre todo, efectivos. El técnico recupera a cuatro titulares fundamentales: Vivian, Yuri, Berenguer y Sancet, además del central Paredes.

La cruz de la moneda es la ausencia de Nico Williams, que ha decidido parar para tratar su pubalgia. Además, la presencia de Ruiz de Galarreta es una incógnita tras su lesión de hombro en la última jornada. Si el eibartarra no llega a tiempo, el joven Rego ocuparía su lugar en la medular. En el arco, Valverde mantendrá su confianza en Alex Padilla, el guardameta de las noches de Copa.

El derbi vasco promete 90 minutos de alta tensión que usted podrá vivir por Meridiano Televisión a partir de las 4:00 pm donde la Real intentará gestionar su ventaja y el Athletic, fiel a su historia, buscará una remontada que le devuelva a una final de su torneo fetiche.

Alineaciones probables

Real Solciedad: Marrero; Aramburu, Caleta-Car, Jon Martín, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Turrientes, Soler, Marín; Oyarzabal y Guedes.

Athletic: Padilla; Gorosabel, Vivian, Laporte, Yuri; Rego, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Berenguer; y Guruzeta.

Árbitro: Soto Grado (Comité Riojano)

Estadio: Anoeta.