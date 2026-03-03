Hipismo

Purasangre ganador del Premio Eclipse no participará en la jornada del Dubai World Cup

El entrenador dio a conocer la información este martes y considera inscribirlo en Boston Handicap del 14 de marzo en Colonial Downs

Por

Saúl García
Martes, 03 de marzo de 2026 a las 04:35 pm
Los problemas de logística por la suspensión de vuelos y el cierre aéreo en los países de este de Asia comienzan a generar los primeros retiros de ejemplares para la próxima edición de la Dubai World Cup que se va a realizar el próximo 28 de marzo en el hipódromo del reino de Meydan donde se corre la prueba con el segundo premio más grande en el turf mundial.

Este martes en la tarde el entrenador de purasangres de carreras Dereck Ryan ha dado a conocer que su presentado Book’em Danno no será llegado a Meydan para que participe en la jornada de la Dubai World Cup, donde tenia pensado que corriera en la Dubai Golden Shaheen con un premio de $2 millones de dólares en premios.

Ryan Ahora considera dejarlo en el país y que participe el próximo sábado 14 de marzo en el Boston Handicap de $150.000 que se celebrará en el óvalo de Colonial Downs. “Teníamos pensado ir a Dubái, pero ya no es una opción”, dijo Ryan. “Todo estaba hecho. Se estaban haciendo todos los preparativos y, de repente, tuvimos que cancelarlo”.

De todas maneras, su participación en el Boston Handicap aún no es segura, y dependerá del peso del ejemplar, el purasangre se ha mantenido entrenando en la pista de Tampa Bay Downs desde inicios de febrero y aunque se ha visto con bastante progreso, no quiere sobrecargarlo con demasiado peso.

En caso que no viaje a Colonial Downs, Ryan podría considerar varias pruebas de grado en el mes de abril como, por ejemplo, el 4 de abril: la Commonwealth de Grado 3, con $350,000, en Keeneland, y la Carter de Grado 2, con $300,000, en Aqueduct. Le informó a David Groeining de DRF.com.

El purasangre de cinco años tiene una campaña de diez victorias en 17 presentaciones con casi dos millones de dólares producido y viene de ganar sus últimas tres pruebas del 2025 que le permitieron ganar el Premio Eclipse como Campeón Sprinter macho del Año.

Martes 03 de Marzo de 2026
