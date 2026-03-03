Hipismo

Perfecta 10-10: Autumn Glow iguala a la inmortal Black Caviar tras su victoria en el G1 Verry Elleegant en Australia

La actual reina australiana se mantiene invicta

Por

Darwin Dumont
Martes, 03 de marzo de 2026 a las 03:15 pm
Bradley Photos
Autumn Glow, hija de The Autumn Sun extendió su racha invicta a un 10 perfecto con una contundente victoria en el G1 Verry Elleegant Stakes en el Hipódromo de Randwick. Igualando a la super estrella australiana Black Caviar, con ese número de triunfos en participaciones iguales.

La superestrella de 4 años enfrentó su prueba más difícil hasta la fecha, incluyendo al antiguo favorito de Cox Plate, Sir Delius, pero lo hizo parecer fácil, avanzando con paso firme hacia otro triunfo visualmente impresionante.

Autumn Glow se mantiene invicta en G1 Verry Elleegant

Autumn Glow, de 4 años entrenada por Chris Waller tuvo que ofrecer lo mejor de sí, mientras que su compañera de cuadra Aeliana, realizó una tremenda carrera para terminar a solo un largo cuello de distancia en segundo lugar, con Sir Delius a 3 cuerpos más atrás en tercer lugar.

James McDonald realizó una carrera magistral, colocando a Autumn Glow justo detrás del ritmo antes de desatar su devastador giro en la recta. Su determinación por mantenerse invicta fue evidente al remontar ante una resuelta Aeliana en los tramos finales.

Criada por Newhaven Park Stud y vendida a través de Silverdale Farm, Autumn Glow fue adquirida por Arrowfield Stud y Hermitage Thoroughbreds, superando los $1.8 millones en la subasta de yearlings de Pascua.

El entrenador Chris Waller destacó que el próximo objetivo será el G1 George Ryder en Randwick en tres semanas, y quizás iría a los 2,000 metros en el G1 Queen Elizabeth Stakes.

La victoria de Autumn Glow eleva sus ganancias a $7,577,000, consolidándola como una de las mejores yeguas de las carreras australianas. Esta fue su segunda victoria en el Grupo 1, después de ganar el Gr1 Epsom 2025.

 

Martes 03 de Marzo de 2026
