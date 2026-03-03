¿Racha o destino?: El jinete que desafía a la estadística este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

En el argot hípico sobrevive una sentencia implacable: "los que saben de caballos son las yeguas". Esta frase resume la incertidumbre de un deporte donde el éxito y la derrota se separan por una línea invisible.

Los profesionales del hipismo enfrentan rachas que oscilan entre la gloria y el silencio; ciclos donde el esfuerzo físico y la preparación mental parecen insuficientes para cruzar el disco en ganancia. Sin embargo, la premisa fundamental en los establos dicta que no hay espacio para bajar la guardia.

La constancia frente a los números: La Rinconada Jinete

Este es el escenario que atraviesa el jinete aprendiz Winder Véliz. En lo que va de 2026, el joven látigo no logra concretar su primera victoria en el óvalo de La Rinconada. Pese a la ausencia de fotos en el recinto de ganadores, su desempeño refleja una efectividad que invita al optimismo.

Con un total de 42 actuaciones, Véliz acumula 15 segundos lugares y 4 terceros puestos. Estos datos arrojan un sólido 45% de efectividad dentro de los tres primeros puestos del marcador. Sus 16 no figuraciones demuestran que, aunque el triunfo se le escapa, su presencia en la definición de las carreras es una constante.

Una alianza tras la redención

Para la reunión de este domingo, el aprendiz concentra sus esperanzas en una sola oportunidad. La cita será en la séptima carrera del programa, tercera válida del juego de las mayorías. Se trata de un llamado especial para yeguas de cinco años, tanto nacionales como importadas, ganadoras de una competencia.

Véliz conducirá a la yegua alazana Loca Te Pones, una hija del semental Ocean Bay en Princess Marine por Borrego. La defensora del Haras La Alegría posee una campaña de 16 actuaciones con un impacto victorioso. Existe, además, una coincidencia estadística que añade mística al compromiso: su entrenador, Eliecer Gómez, tampoco conoce la victoria en la presente temporada tras 11 ejemplares presentados.

El camino al podio: Yegua

La terna que conforman jinete, entrenador y ejemplar busca dejar atrás el pasado reciente. En su última salida, el pasado 14 de febrero, la alazana finalizó en la novena posición a 29 cuerpos de la ganadora Ainhoa del Valle.

A pesar de ese traspié, el equipo mantiene la fe en el trabajo diario. Este domingo, el barro y la arena de La Rinconada serán testigos de un nuevo intento por quebrar la mala racha. En el hipismo, como en la vida, la persistencia es la única vía para que la estadística finalmente se rinda ante el talento.