Reaparece nieto de Water Poet ahora con Antonio Bellardi en La Rinconada

La reunión número 11 de la temporada 2026 en su primer meeting llega la tarde de ese domingo 8 de marzo en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, donde se realizará una programación de diez competencias y dos de ellas son clásicos de grado 3 para potros de tres años.

La Rinconada: Reaparece nieto de Water Poet luego de 91 días ahora bajo el entrenamiento de Antonio Bellardi

En el inicio de las válidas del 5y6 nacional de la reunión número 11, con hora de 3:10 de la tarde, en una prueba reservada para caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadores de una y dos carreras, en una distancia de 1.400 metros con una nómina de diez ejemplares a participar.

Uno de ellos, será con el número nueve en el lomo, es el purasangre criollo de seis años, Leo Alessandro, bajo la monta del jockey aprendiz Edgar Guedez, ahora bajo el entrenamiento del entrenador Antonio Bellardi para el Stud J.C.I.

El ejemplar es un producto nacido el 22 de abril del 2020, en el Haras La Alameda, es hijo del semental Ekhlaas en la yegua madre Alpha Centauro por Water Poet, el cual no participaba en una reunión oficial desde hace 91 días, exactamente desde el 7 de diciembre del 2025 en una prueba de 1.100 metros donde finalizó noveno.

Leo Alessandro tiene una campaña de una victoria en 25 presentaciones, viene de ser entrenado en su última participación por el entrenador Pedro Coronil y ahora hará su debut en la cuadra de Antonio Bellardi.

Su trabajo más reciente fue el pasado sábado 28 de febrero en pelo donde dejo parciales, 16,1 / 30,3 / 43,2 (600) / 56,4 2p /70,3 /87 / cómodo y bien / remate de 12,4 / dio a conocer la División de tomatiempos del INH.