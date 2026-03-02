Revelan la primera foto de la nieta de Catherine Fulop

Suscríbete a nuestros canales

Oriana Sabatini y Paulo Dybala ya son padres. En la madrugada de este 02 de marzo nació la primogénita de la pareja en el Hospital Gemelli de Roma, donde seres queridos como Catherine Fulop esperaban por su nacimiento.

Aunque la pequeña se adelantó unos días, pues el parto estaba pautado para el 11 de marzo, día del cumpleaños de la actriz venezolana, la niña vino al mundo en perfecto estado, según reseñaron los medios internacionales.

Primera foto de la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

A pocas del nacimiento fue revelada la primera fotografía de la nieta de Catherine Fulop donde se puede apreciar un poco su rostro. Sin embargo, los felices padres fueron precavidos en publicar por completo la identidad de la recién nacida.

“Un aplauso pa mami y papi”, se lee en la descripción de la imagen donde la familia posa con sus manos unidos sosteniendo a la bebé.

La feliz abuela no contuvo su emoción y comentó la publición con "Dios me los bendiga". De igual manera, famosos y figuras deportivas se unieron para felicitar a los padres.

Un nombre con significado

Tras la confirmación del nacimiento, trascendió también el nombre de la niña que eligieron Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Según fuentes que difundieron el dato, la bebé se llama Gia, un nombre corto y con significado especial para la pareja, sobre todo para la feliz madre.

Por su parte, el periodista argentino Fede Flowers informó que, la niña pesó unos 3 kilos y que “Oriana está perfecta y los abuelos chochos”. Vale resaltar que, días atrás, Oriana había explicado que quería tener un parto natural.