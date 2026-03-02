En la Ruta al Kentucky Derby: Dos carreras que ofrecen puntos de clasificación para la carrera de las Rosas están en juego

Suscríbete a nuestros canales

A casi dos meses de la prueba más importante en Estados Unidos, donde solo 20 ejemplares tienen la oportunidad única de correr el Kentucky Derby (G1). Para ganarse un lugar en la parrilla de salida, deben recorrer el Camino al Derby de Kentucky, una serie de carreras designadas en hipódromos de todo el país y del mundo.

Esta semana, dos pruebas serán el escenario principal que ofrecen puntos de clasificación para los “Dos minutos más importantes de las carreras de caballos”, el Kentucky Derby (G1), con una bolsa de $5 millones a repartir en premios.

Tampa Bay Downs tendrá el Tampa Bay Derby G3 de $400,000

El Tampa Bay Derby, evento de Grado 3 con una bolsa de $400,000, ha cobrado importancia en el camino al Kentucky Derby, ofreciendo 50-20-15-10-5 puntos clasificatorios a los cinco primeros clasificados. Las características únicas de la carrera, incluyendo la superficie profunda y exigente de Tampa Bay Downs y su configuración de dos curvas, han demostrado ser una excelente preparación para Churchill Downs.

Futher Ado, ganador Grado 2, del entrenador Brad Cox, encabeza la lista de inscritos para la presente edición. Entre los ganadores recientes más destacados de la Triple Corona se encuentran Classic Causeway (2022), Helium (2021) y Tacitus (2019). La carrera también ha producido ganadores como Street Sense (2007) y Super Saver (2010), consolidando su prestigio como una carrera preparatoria seria para el Derby.

Santa Anita Park presenta el San Felipe Stakes G2

El San Felipe Stakes G2, sirve principalmente como la última carrera preparatoria local para el Derby de Santa Anita (G1). Sin embargo, la carrera de 1 1/16 millas también es una carrera preparatoria para el Derby de Kentucky, que otorga 50 puntos de clasificación al ganador, suficientes para prácticamente garantizar un lugar en la parrilla de salida de Churchill Downs. So Happy, Brant y Potente, encabezan la nómina de inscritos para este vento que reparte 50 puntos al ganador.

Affirmed (triplecoronado), Sunday Silence, Alysheba, Silver Charm, Real Quiet, California Chrome. Estos legendarios ganadores del Derby de Kentucky se combinaron para ganar 13 carreras de la Triple Corona, 16 Premios Eclipse y $39,010,435. Y, por supuesto, todos ganaron también el San Felipe Stakes (G2) en Santa Anita.

Aquí podrás conocer el Ranking oficial para el Kentucky Derby G1