Alarmante: Por esta razón jinetes y entrenadores se encuentran varados en Dubai

Gran parte del espacio aéreo de la región del Golfo ha estado cerrado desde el sábado a raíz del creciente conflicto en la región desencadenado por oleadas de ataques aéreos.

Sin embargo, esto no impidió la realización del “Super Saturday en Meydan” pruebas clasificatorias directas para el “Festival de la Dubai World Cup”, a correrse el 28 de marzo en el hipódromo de Meydan, ubicado en los Emiratos Árabes, uno de los países afectado por el problema que estremece al mundo.

El espacio aéreo no es seguro

Muchos de los mejores jinetes y entrenadores de Europa siguen sin saber cuándo podrán regresar a casa desde Dubai después de otro día en el que los Emiratos Árabes Unidos sean blanco de drones y misiles.

A pesar de los hechos, los organizadores siguieron adelante con la importante reunión del Súper Sábado en Meydan, pero como el Aeropuerto Internacional de Dubai es uno de los principales centros de transporte de la región sufrió daños considerables, por lo que muchos de los participantes se vieron obligados a permanecer en el lujoso hotel que está junto a la enorme tribuna de la pista.

Se espera, algún anuncio sobre si el Bahrain Turf Club organizará su evento de dos días de la Copa del Rey el jueves y el viernes. Estaremos con la actualización de estas jornadas de carreras.