MLB

MLB: Albert Suárez consigue otra victoria y luce intratable en el Spring Training

Los Orioles de Baltimore podrían contar nuevamente con el lanzador venezolano durante la temporada de Grandes Ligas

Por

Theoscar Mogollón González
Domingo, 01 de marzo de 2026 a las 10:00 pm
MLB: Albert Suárez consigue otra victoria y luce intratable en el Spring Training
Albert Suárez | Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Si bien Albert Suárez firmó un contrato de Ligas Menores con los Orioles de Baltimore a finales de diciembre, sus actuaciones en este Spring Training son de nivel de Grandes Ligas. Y es que en caso de mantener ese ritmo, muy probablemente el staff técnico lo considere para dejarlo con el primer equipo de cara al Opening Day.

NOTAS RELACIONADAS

Segunda victoria para Albert Suárez

La jornada de este domingo fue muy positiva para el oriundo de San Félix, ya que se adjudicó su segunda victoria de estos entrenamientos primaverales. Su rol de relevista terminó siendo determinante durante el triunfo de los oropéndolas por 8 a 7 ante las Medias Rojas de Boston.

Albert Suárez subió al montículo en el cuarto episodio para ponchar a Tyler McDonough y Nate Báez, mientras que forzó a Trevor Story a batear un elevado. Luego, en el quinto, tras regalar una base por bolas y permitir un hit, el elenco de Boston le pisó el home por un error en tiro del receptor en intento de viraje a la antesala.

De esta manera, el lanzador venezolano ya suma dos victorias en sus dos presentaciones del Spring Training. En cuatro innings de labor ha permitido cuatro imparables y dos carreras, además que suma dos boletos y dos ponches.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Albert Pujols
Domingo 01 de Marzo de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?