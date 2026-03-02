MLB: Albert Suárez consigue otra victoria y luce intratable en el Spring Training

Suscríbete a nuestros canales

Si bien Albert Suárez firmó un contrato de Ligas Menores con los Orioles de Baltimore a finales de diciembre, sus actuaciones en este Spring Training son de nivel de Grandes Ligas. Y es que en caso de mantener ese ritmo, muy probablemente el staff técnico lo considere para dejarlo con el primer equipo de cara al Opening Day.

Segunda victoria para Albert Suárez

La jornada de este domingo fue muy positiva para el oriundo de San Félix, ya que se adjudicó su segunda victoria de estos entrenamientos primaverales. Su rol de relevista terminó siendo determinante durante el triunfo de los oropéndolas por 8 a 7 ante las Medias Rojas de Boston.

Albert Suárez subió al montículo en el cuarto episodio para ponchar a Tyler McDonough y Nate Báez, mientras que forzó a Trevor Story a batear un elevado. Luego, en el quinto, tras regalar una base por bolas y permitir un hit, el elenco de Boston le pisó el home por un error en tiro del receptor en intento de viraje a la antesala.

De esta manera, el lanzador venezolano ya suma dos victorias en sus dos presentaciones del Spring Training. En cuatro innings de labor ha permitido cuatro imparables y dos carreras, además que suma dos boletos y dos ponches.