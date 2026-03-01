Así quedaron los resultados de las carreras de La Rinconada 01-03-2026

Suscríbete a nuestros canales

La acción regresó al óvalo de Coche con la décima jornada del año este primer domingo del mes de marzo. A pesar de la ausencia de eventos clásicos, la programación de 12 pruebas garantizó el espectáculo para los apostadores, especialmente con la apertura del 5y6 Nacional en la séptima competencia. Este inicio de las válidas marcó el punto álgido de una tarde dedicada a los lotes comunes.

Ganadores: Carreras Destacados Décima Reunión

Los entrenadores Humberto Correia y Luis Peraza fueron las figuras más destacadas de la jornada. Correia, quien ahora lidera la estadística del primer meeting, venció con Preposition (USA) y Eterno. Luis Peraza, en tanto, firmó un back-to-back en las válidas con Celestia y Mi Goajira Adorada.

Entre los fustas, los aprendices Ángel Ybarra y Oliver Medina sobresalieron con sendos dobletes. Ybarra se impuso con La Super Kat y Celestia; Medina triunfó con Preposition (USA) y Gran Andrés, este último en la quinta válida del 5y6.

Monto Sellado: 5y6 Reunión 10 La Rinconada

Asimismo, en la décima reunión del primer meeting en el óvalo de Coche, el juego del 5y6 recolectó un nuevo monto récord sellado de Bs. 347.531.200,00 de los cuales, Bs. 48.654.368,00 se repartieron entre los ganadores con cinco caballos acertados, y para los ganadores con los cuadros con seis ejemplares, se repartieron, Bs. 187.666.848,00.

A continuación mostramos los resultados completos de la reunión dominical en el óvalo caraqueño:

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.600 MTS - TPO: 97,4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Magicshadow (USA) (2) 58 Yoelbis González 437,39 2 El Relámpago (3) 54 F. Quevedo - 3 Perfect La Combee (USA) (1) 58 J. Aray - 4 Gran Alabama (4) 55 J. A. Rivero -

Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 437,39. Exacta: 699,91.

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 82,1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Sue Storm (5) 50 Samuel Yánez 21.330,66 2 Paraguanera (4) 51 A. Ybarra - 3 Top Woman Two (2) 53 K. Perfecto - 4 Arantza Victoria (6) 54 M. Ibarra - 5 Supergirl (1) 53 J. A. Rivero -

Entrenador: Aldo Traversa. Ganador: 21.330,66. Placés: 3.290,47 y 222,41. Exacta: 61.911,70. Trifecta: Sin Acierto. Superfecta: Sin Acierto.

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 76

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Nostra Vittoria (1) 53 Álvaro Finol 405,64 2 Princesa Lucia (3) 55 O. Medina - 3 Mi Catira Emma (2) 51 S. Yánez - 4 Constancy (5) 54 Fel. Velásquez - 5 La Dama (7) 57 R. Rondón -

Entrenador: Alain Casanova. Ganador: 405,64. Placés: 278,14 y 173,93. Exacta: 2.079,26. Trifecta: 1.308,89. Superfecta: 10.484,55.

CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67,1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 La Super Kat (1) 53 Ángel Ybarra 285,90 2 Linda Ilusión (4) 52 O. Rivas - 3 Waya Waya (2) 51.5 W. Véliz - 4 Luna Llena (8) 53 D. Dellan - 5 Victoria de Oro (6) 54 Y. Diaz -

Entrenador: Rubén Lanz. Ganador: 285,90. Placés: 285,57 y 129,38. Exacta: 970,46. Trifecta: 1.719,91. Superfecta: 1.437,72.

QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74,4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Dumpling (6) 54 Félix Márquez 244,34 2 Base Armador (8) 55 W. Véliz - 3 Cosmos (1) 51 Y. Caguado - 4 Scouting Chief (2) 53 M. Romero Q - 5 Northern Gold (3) 51 J. Magallanes -

Entrenador: Jesús Romero Rojas. Ganador: 244,34. Placés: 164,37 y 111,54. Exacta: 492,10. Trifecta: 894,16. Superfecta: 8.520,76.

SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO: 111,4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Preposition (USA) (1) 55 Oliver Medina 120,26 2 San Benito (USA) (3) 58 F. Quevedo - 3 Toro Salvaje (USA) (2) 58 J. Aray - 4 Barbarroja (5) 52.5 J. Céspedes - 5 Bordeaux (4) 53 Fra. Velásquez -

Entrenador: Humberto Correia. Ganador: 120,26. Placés: 110,00 y 110,00. Exacta: 260,30. Trifecta: 229,69. Superfecta: 374,12.

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Macho Abarrio (USA) (7) 58 Yonkleiver Díaz 192,28 2 Magneto (4) 53 F. Quevedo - 3 More Than Galildeo (USA) (6) 58 J. Aranguren - 4 Zadkiel (3) 50 O. Medina - 5 Doctor Rodilla (2) 53 M. Ibarra -

Entrenador: Rafael Alemán Jr. Ganador: 192,28 Placés: 124,01 y 125,97. Exacta: 461,29. Trifecta: 1.461,66. Superfecta: 1.279,36. Triple Apuesta: 572,15 Pool de 4: 3.322,39. Ret: 5 y 10.

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 My Five Mate (11) 55 Johan Aranguren 271,48 2 Maximus Fortune (5) 50 F. Márquez - 3 Tank Abbott (3) 54 O. Medina - 4 My Funny Nonno (6) 50.5 O. Rivas - 5 Miketyson (7) 59 J. G. Hernández -

Entrenador: Noel Kucich. Ganador: 271,48. Placés: 196,30 y 139,80. Exacta: 488,68. Trifecta: 1.046,63. Superfecta: 5.981,89. Doble Perfecta: 1.245,35. Ret: 4.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67,1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Celestia (6) 53.5 Ángel Ybarra 181,10 2 Bellezze (2) 53.5 O. Rivas - 3 Tinta Fina (11) 54.5 J. Aray - 4 Mia Sophia (5) 53.5 K. Aray - 5 Toda Una Rubia (3) 54 F. Quevedo -

Entrenador: Luis Peraza. Ganador: 181,10. Placés: 130,23 y 178,88. Exacta: 601,68. Trifecta: 941,05. Superfecta: 2.019,19.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74,2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Mi Goajira Adorada (3) 54.5 Jervis Alvarado 1.288,70 2 Tiz Erin(USA) (1) 56 J. Lugo Jr. - 3 Reina Fabricia (2) 54 R. Rondón - 4 Linda Estefanía (10) 53.5 W. Véliz - 5 Provenza (5) 53 Y. Díaz -

Entrenador: Luis Peraza. Ganador: 1.288,77. Placés: 577,95 y 110,00. Exacta: 3.204,02. Trifecta: 77.642,89. Superfecta: Sin Aciertos.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 66,4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Gran Andrés (1) 51.5 Oliver Medina 411,96 2 Silvery Speed (3) 50 C. Brito - 3 Don Mario (2) 53.5 J. Aray - 4 El Chema (10) 50.5 F. Márquez - 5 German Champion (6) 53 H. Medina -

Entrenador: Jefferson Rivas. Ganador: 411,96. Placés: 198,77 y 363,40. Exacta: 1.045,04. Trifecta: 2.981,86. Superfecta: 9.064,41.

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75,1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Eterno (3) 54 Jhonathan Aray 343,08 2 Cedsrunner (7) 53 R. Rondón - 3 Talentoso (9) 55.5 C. Piguave - 4 Don Cacayo (13) 52.5 O. Medina - 5 Seven Time (1) 54 J. Lugo Jr. -

Entrenador: Humberto Correia. Ganador: 343,08. Placés: 418,28 y 1.345,97. Exacta: 145.550,06. Trifecta: Sin Acierto. Superfecta: Sin Acierto. Triple Apuesta: 43.569,86. Súper Pool de 4: 491.102,73. Doble Perfecta: Sin Acierto. 5y6 (4883) boletos con 5 que pagan Bs. 9.864,39 c/u. (88) boletos con 6 que cobran cada uno Bs. 2.111.254,77 c/u. Loto Hípico: 4.640,29. Ret: 12