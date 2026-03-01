Así quedaron los resultados de las carreras de La Rinconada 01-03-2026

La acción regresó al óvalo de Coche con la décima jornada del año este primer domingo del mes de marzo. A pesar de la ausencia de eventos clásicos, la programación de 12 pruebas garantizó el espectáculo para los apostadores, especialmente con la apertura del 5y6 Nacional en la séptima competencia. Este inicio de las válidas marcó el punto álgido de una tarde dedicada a los lotes comunes.
Los entrenadores Humberto Correia y Luis Peraza fueron las figuras más destacadas de la jornada. Correia, quien ahora lidera la estadística del primer meeting, venció con Preposition (USA) y Eterno. Luis Peraza, en tanto, firmó un back-to-back en las válidas con Celestia y Mi Goajira Adorada.
Entre los fustas, los aprendices Ángel Ybarra y Oliver Medina sobresalieron con sendos dobletes. Ybarra se impuso con La Super Kat y Celestia; Medina triunfó con Preposition (USA) y Gran Andrés, este último en la quinta válida del 5y6.
Monto Sellado: 5y6 Reunión 10 La Rinconada
Asimismo, en la décima reunión del primer meeting en el óvalo de Coche, el juego del 5y6 recolectó un nuevo monto récord sellado de Bs. 347.531.200,00 de los cuales, Bs. 48.654.368,00 se repartieron entre los ganadores con cinco caballos acertados, y para los ganadores con los cuadros con seis ejemplares, se repartieron, Bs. 187.666.848,00.
A continuación mostramos los resultados completos de la reunión dominical en el óvalo caraqueño:
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.600 MTS - TPO: 97,4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Magicshadow (USA) (2)
|58
|Yoelbis González
|437,39
|2
|El Relámpago (3)
|54
|F. Quevedo
|-
|3
|Perfect La Combee (USA) (1)
|58
|J. Aray
|-
|4
|Gran Alabama (4)
|55
|J. A. Rivero
|-
Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 437,39. Exacta: 699,91.
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 82,1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Sue Storm (5)
|50
|Samuel Yánez
|21.330,66
|2
|Paraguanera (4)
|51
|A. Ybarra
|-
|3
|Top Woman Two (2)
|53
|K. Perfecto
|-
|4
|Arantza Victoria (6)
|54
|M. Ibarra
|-
|5
|Supergirl (1)
|53
|J. A. Rivero
|-
Entrenador: Aldo Traversa. Ganador: 21.330,66. Placés: 3.290,47 y 222,41. Exacta: 61.911,70. Trifecta: Sin Acierto. Superfecta: Sin Acierto.
TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 76
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Nostra Vittoria (1)
|53
|Álvaro Finol
|405,64
|2
|Princesa Lucia (3)
|55
|O. Medina
|-
|3
|Mi Catira Emma (2)
|51
|S. Yánez
|-
|4
|Constancy (5)
|54
|Fel. Velásquez
|-
|5
|La Dama (7)
|57
|R. Rondón
|-
Entrenador: Alain Casanova. Ganador: 405,64. Placés: 278,14 y 173,93. Exacta: 2.079,26. Trifecta: 1.308,89. Superfecta: 10.484,55.
CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67,1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|La Super Kat (1)
|53
|Ángel Ybarra
|285,90
|2
|Linda Ilusión (4)
|52
|O. Rivas
|-
|3
|Waya Waya (2)
|51.5
|W. Véliz
|-
|4
|Luna Llena (8)
|53
|D. Dellan
|-
|5
|Victoria de Oro (6)
|54
|Y. Diaz
|-
Entrenador: Rubén Lanz. Ganador: 285,90. Placés: 285,57 y 129,38. Exacta: 970,46. Trifecta: 1.719,91. Superfecta: 1.437,72.
QUINTA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74,4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Dumpling (6)
|54
|Félix Márquez
|244,34
|2
|Base Armador (8)
|55
|W. Véliz
|-
|3
|Cosmos (1)
|51
|Y. Caguado
|-
|4
|Scouting Chief (2)
|53
|M. Romero Q
|-
|5
|Northern Gold (3)
|51
|J. Magallanes
|-
Entrenador: Jesús Romero Rojas. Ganador: 244,34. Placés: 164,37 y 111,54. Exacta: 492,10. Trifecta: 894,16. Superfecta: 8.520,76.
SEXTA CARRERA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO: 111,4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Preposition (USA) (1)
|55
|Oliver Medina
|120,26
|2
|San Benito (USA) (3)
|58
|F. Quevedo
|-
|3
|Toro Salvaje (USA) (2)
|58
|J. Aray
|-
|4
|Barbarroja (5)
|52.5
|J. Céspedes
|-
|5
|Bordeaux (4)
|53
|Fra. Velásquez
|-
Entrenador: Humberto Correia. Ganador: 120,26. Placés: 110,00 y 110,00. Exacta: 260,30. Trifecta: 229,69. Superfecta: 374,12.
PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Macho Abarrio (USA) (7)
|58
|Yonkleiver Díaz
|192,28
|2
|Magneto (4)
|53
|F. Quevedo
|-
|3
|More Than Galildeo (USA) (6)
|58
|J. Aranguren
|-
|4
|Zadkiel (3)
|50
|O. Medina
|-
|5
|Doctor Rodilla (2)
|53
|M. Ibarra
|-
Entrenador: Rafael Alemán Jr. Ganador: 192,28 Placés: 124,01 y 125,97. Exacta: 461,29. Trifecta: 1.461,66. Superfecta: 1.279,36. Triple Apuesta: 572,15 Pool de 4: 3.322,39. Ret: 5 y 10.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67.1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|My Five Mate (11)
|55
|Johan Aranguren
|271,48
|2
|Maximus Fortune (5)
|50
|F. Márquez
|-
|3
|Tank Abbott (3)
|54
|O. Medina
|-
|4
|My Funny Nonno (6)
|50.5
|O. Rivas
|-
|5
|Miketyson (7)
|59
|J. G. Hernández
|-
Entrenador: Noel Kucich. Ganador: 271,48. Placés: 196,30 y 139,80. Exacta: 488,68. Trifecta: 1.046,63. Superfecta: 5.981,89. Doble Perfecta: 1.245,35. Ret: 4.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67,1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Celestia (6)
|53.5
|Ángel Ybarra
|181,10
|2
|Bellezze (2)
|53.5
|O. Rivas
|-
|3
|Tinta Fina (11)
|54.5
|J. Aray
|-
|4
|Mia Sophia (5)
|53.5
|K. Aray
|-
|5
|Toda Una Rubia (3)
|54
|F. Quevedo
|-
Entrenador: Luis Peraza. Ganador: 181,10. Placés: 130,23 y 178,88. Exacta: 601,68. Trifecta: 941,05. Superfecta: 2.019,19.
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 74,2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Mi Goajira Adorada (3)
|54.5
|Jervis Alvarado
|1.288,70
|2
|Tiz Erin(USA) (1)
|56
|J. Lugo Jr.
|-
|3
|Reina Fabricia (2)
|54
|R. Rondón
|-
|4
|Linda Estefanía (10)
|53.5
|W. Véliz
|-
|5
|Provenza (5)
|53
|Y. Díaz
|-
Entrenador: Luis Peraza. Ganador: 1.288,77. Placés: 577,95 y 110,00. Exacta: 3.204,02. Trifecta: 77.642,89. Superfecta: Sin Aciertos.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 66,4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Gran Andrés (1)
|51.5
|Oliver Medina
|411,96
|2
|Silvery Speed (3)
|50
|C. Brito
|-
|3
|Don Mario (2)
|53.5
|J. Aray
|-
|4
|El Chema (10)
|50.5
|F. Márquez
|-
|5
|German Champion (6)
|53
|H. Medina
|-
Entrenador: Jefferson Rivas. Ganador: 411,96. Placés: 198,77 y 363,40. Exacta: 1.045,04. Trifecta: 2.981,86. Superfecta: 9.064,41.
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 75,1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Eterno (3)
|54
|Jhonathan Aray
|343,08
|2
|Cedsrunner (7)
|53
|R. Rondón
|-
|3
|Talentoso (9)
|55.5
|C. Piguave
|-
|4
|Don Cacayo (13)
|52.5
|O. Medina
|-
|5
|Seven Time (1)
|54
|J. Lugo Jr.
|-
Entrenador: Humberto Correia. Ganador: 343,08. Placés: 418,28 y 1.345,97. Exacta: 145.550,06. Trifecta: Sin Acierto. Superfecta: Sin Acierto. Triple Apuesta: 43.569,86. Súper Pool de 4: 491.102,73. Doble Perfecta: Sin Acierto. 5y6 (4883) boletos con 5 que pagan Bs. 9.864,39 c/u. (88) boletos con 6 que cobran cada uno Bs. 2.111.254,77 c/u. Loto Hípico: 4.640,29. Ret: 12