¿Se repite la historia? El curioso dato genético que pone a Commandment en la ruta exacta de su abuelo materno

El hipódromo de Gulfstream Park se consolidó este sábado 28 de febrero, con una cartelera de gala de 14 competencias, entre las cuales destacaron un Stake y ocho eventos de Grado que repartieron una bolsa superior a los dos millones de dólares en premios selectivos.

La prueba selectiva de cierre fue el Fountain of Youth Stakes (G2), para potros de tres años, en distancia de 1.700 metros sobre pista de arena. Con un premio 425.000 dólares y tras el retiro de dos participantes, nueve aspirantes saltaron a la pista en busca de los puntos clasificatorios: 50-25-15-10-5 para el Kentucky Derby (G1).

El castaño Commandment (número 4) alcanzó la victoria bajo la conducción magistral del boricua Irad Ortiz Jr. El pupilo del entrenador Brad Cox accionó con paciencia durante el trayecto inicial y lanzó un ataque definitivo al ingreso de la recta final. El ejemplar detuvo el cronómetro en 1:43.1 para los 1.700 metros y devolvió un dividendo de $6,80 a ganador en las taquillas de Gulfstream Park.

Con los 50 puntos obtenidos, Commandment garantizó su acceso directo a la nómina de aspirantes para el "Derby de las Rosas" en Churchill Downs. Este triunfo guarda una conexión histórica fascinante: su abuelo materno, Orb, se impuso en esta misma selectiva en el año 2013, con la monta del astro de la fusta boricua John Velásquez. Ese mismo año, Orb inició un camino de gloria que culminó con la conquista del primer paso de la Triple Corona norteamericana, montado por jockey dominicano Joel Rosario.

Ante este posible escenario de conexión histórica, surge la interrogante que desvelará a los aficionados: ¿Logrará Commandment mantener el dominio mostrado en Gulfstream Park para emular la hazaña de su abuelo Orb y consagrarse en el Kentucky Derby 2026?