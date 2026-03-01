Liga FUTVE: Mundialista Vinotinto se estrena en Primera División

Suscríbete a nuestros canales

El Polideportivo Misael Delgado fue testigo del nacimiento de una nueva ilusión para la hinchada del Caracas FC.

En un duelo de alta intensidad ante el Carabobo FC, el estratega Fernando Aristeguieta decidió darle la alternativa a Juan Camilo Uribe, quien hizo su estreno oficial en la máxima categoría del fútbol venezolano.

A sus 17 años, el habilidoso extremo sumó sus primeros minutos en la Liga FUTVE y estuvo a centímetros de convertirse en el héroe de la jornada en un partido que terminó con un cerrado empate 0-0.

Debut de alto impacto

Juan Uribe, quien ya había tenido rodaje con el primer equipo en la Copa Venezuela, ingresó en el segundo tiempo para revolucionar el ataque de los "Demonios Rojos". Su frescura y verticalidad le cambiaron la cara al equipo, generando las ocasiones más claras del complemento.

Según los datos de Sofascore, su impacto en los 37 minutos que estuvo en cancha fue notable. 77% de precisión en los pases, tres duelos ganados, dos recuperaciones, tres contribuciones defensivas, una tarjeta amarilla y un remate que se estrelló en el poste.

Figura en la Vinotinto Sub-17

El extremo viene de ser una pieza fundamental en el proceso de la Selección de Venezuela Sub-17 bajo las órdenes de Oswaldo Vizcarrondo.

Su papel protagónico tanto en el Sudamericano como en el Mundial de la categoría lo catapultaron como uno de los proyectos más interesantes del balompié nacional.

Con este debut, el Caracas FC reafirma su apuesta por la cantera en una temporada donde la juventud parece ser el motor del proyecto de Aristeguieta. Tras este rendimiento, queda claro que Juan Camilo Uribe ha llegado para pelear por un puesto en el once titular.