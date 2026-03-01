Real Madrid con bajas sensibles para el duelo contra Manchester City

Suscríbete a nuestros canales

Real Madrid eliminó al Benfica en los dieciseisavos de final de la Champions League. El sorteo los llevó a disputar los octavos de final contra el Manchester City. A falta de 10 días para jugar contra los ingleses, Álvaro Arbeloa ya tendría dos bajas confirmadas para el duelo de ida en España.

Kylian Mbappé y Jude Bellingham están prácticamente descartados para enfrentar al City. Salvo sorpresa máxima no estarán en el Santiago Bernabéu el próximo martes 11 de marzo para el duelo de ida. Ambos tienen lesiones de larga data que necesitan recuperarse al 100%.

Mbappé sufre un esguince en la rodilla izquierda detectada en diciembre del 2025. Su recuperación ha sido lenta por los minutos disputados desde ese momento. En esa línea, la decisión del club es dejarlo fuera de juego por las próximas 3 semanas, perdiéndose el juego de ida.

Bellingham tiene una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Desde el 1 de febrero cuanto cayó lesionado se ha perdido varios juegos; de hecho, la realidad es que tendría seis semanas de baja, por lo que se perdería también el juego de ida contra los ingleses.

Jude Bellingham recorta plazos en su lesión

Jude Bellingham ya se entrenó en el campo de Valdebebas durante la última semana. Sin embargo, al ser una lesión muscular traicionera, podría recaer con facilidad. En esa línea, la precaución es clave para tener al inglés en el tramo final de la temporada en su mejor estado de forma.

Bellingham ha estado lesionado en el Real Madrid un total de 155 días por diferentes problemas. Se ha perdido 23 juegos por: Lesión de hombro, esguince de tobillo, lesión muscular y lesión en el muslo. El inglés a pesar de eso, ha disputado buenos minutos marcando y asistiendo con el equipo.

¿Con que cuenta Real Madrid para hacer daño al Manchester City?

Real Madrid tendrá como máxima figura a Vinicius Jr, además de recuperar a Rodrygo para enfrentar al Manchester City. Por otra parte, también estarán disponibles (salvo lesión) a: Gonzalo García, Brahim Díaz y Franco Mastantuono. Un trío de jugadores que pueden aportar en diferentes roles.