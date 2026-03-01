Copa del Rey: El Barcelona pierde a Robert Lewandowski para la semifinal

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona se enfrenta a una montaña casi imposible de escalar, y ahora tendrá que hacerlo sin su máximo referente de área.

Tras la euforia de la victoria ante el Villarreal, el club catalán ha confirmado que Robert Lewandowski será baja definitiva para el duelo de vuelta en las semifinales de la Copa del Rey.

El delantero polaco, que había ingresado desde el banquillo para sellar el cuarto gol ante el "Submarino Amarillo", terminó el encuentro con molestias que resultaron ser mucho más graves de lo esperado.

Fractura en el rostro

A través de un comunicado oficial, los servicios médicos del club detallaron la gravedad de la lesión. "Las pruebas realizadas han diagnosticado una fractura en la cuenca del ojo izquierdo. El jugador es baja y su evolución marcará su disponibilidad, pero se perderá el partido crucial contra el Atlético de Madrid".

El escenario para los dirigidos por Hansi Flick ya era crítico. Luego del doloroso 4-0 sufrido en la ida, el Barça necesita una noche perfecta en el Spotify Camp Nou para clasificar a la final.

La alternativa de Flick

Si bien es cierto, que bajo el esquema azulgrana el polaco ha rotado más y ya no se considera "inamovible" en el once inicial, su olfato goleador era la principal esperanza para abrir el cerrojo defensivo del equipo de Diego Simeone.

Todo apunta a que Ferrán Torres será el encargado de ocupar la posición de '9'. El "Tiburón" deberá dar un paso al frente en una noche donde no hay margen de error.

Remontar cuatro goles al Atlético de Madrid requiere precisión quirúrgica. Sin la jerarquía de Lewandowski en el área, el Barcelona pierde su faro en el ataque posicional.

Por ello, la presión recae ahora sobre los hombros de los jóvenes extremos y la capacidad de Ferrán para capitalizar las oportunidades que permita la zaga colchonera.