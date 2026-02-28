¡Líderes! El Barcelona brilla con el triplete de Lamine Yamal

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona ha dado hoy un golpe de autoridad en LaLiga al vencer de forma contundente por 4-1 al Villarreal, en el Spotify Camp Nou.

En una tarde que será recordada por la eclosión definitiva, el conjunto de Hansi Flick se llevó los tres puntos y aseguró su permanencia en la cima de la clasificación, pase lo que pase con sus perseguidores.

El "show" de Lamine

El partido tuvo un nombre propio desde el primer minuto. Lamine Yamal, que llegaba tras algunas semanas de ruido externo, silenció cualquier debate con su primer triplete profesional.

Con 2-0 en el marcador, ambos equipos se fueron al vestuario. En el regreso a la cancha, Pape Gueye descontó desde el tiro de esquina, pero minutos más tarde, la estrella blaugrana amplió la diferencia con un nuevo gol.

La guinda del pastel la puso el experimentado ariete polaco, Robert Lewandowski, quien al minuto 90+1 aprovechó un pase de Jules Koundé para sellar el 4-1 definitivo.

Una nueva jornada como líder

Con este resultado, la tabla de posiciones refleja el gran momento del Barça, quien aprovechó los tropiezos de su eterno rival, el Real Madrid, para permanecer en la punta del campeonato.

Hasta el momento, Barcelona es primero con 64 unidades, mientras que los merengues (con un partido menos), aparecen en el segundo lugar con 60 puntos.

De esta forma, si la "Casa Blanca" logra la victoria en su respectivo encuentro de esta jornada (ante Getafe), los de Hansi Flick dormirán una semana más como líderes en solitario gracias a esa ventaja de cuatro puntos cosechada hoy.