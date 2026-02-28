Lamine Yamal firma su primer hat-trick en su carrrera

Suscríbete a nuestros canales

Tras un breve bache que había despertado críticas injustificadas, Lamine Yamal ha respondido de la única forma que saben hacerlo los elegidos, con una actuación de época.

El extremo español lideró la victoria del FC Barcelona por 4-1 ante el Villarreal, firmando el primer hat-trick de su carrera profesional.

Termina su mala racha

Desde el pitido inicial, se notó que no era un partido más para el "10". Con el descaro que lo caracteriza, encaró, desbordó y castigó a la defensa submarina hasta en tres ocasiones, asumiendo la responsabilidad ofensiva del equipo cuando más se le cuestionaba.

Este triplete sirve para sumar tres puntos vitales en LaLiga y para recordar que, a sus 18 años, su techo parece estar en las estrellas. La grada del Spotify Camp Nou se rindió a sus pies, coreando su nombre luego de una exhibición de efectividad y talento puro.

El entrenador alemán, Hansi Flick, decidió darle un merecido descanso al minuto 73 para que recibiera la enorme ovación por parte de todos los aficionados presentes en el estadio blaugrana.

Registros impresionantes

Lo que está logrando Lamine Yamal escapa a toda lógica generacional. Sus números tras el choque ante el Villarreal reflejan una madurez futbolística impropia de su edad.

Ámbito Partidos Goles Asistencias FC Barcelona 140 43 48 Selección Española 23 6 12

Con 91 participaciones directas en goles con la camiseta blaugrana, el español se consolida como el presente del club y como uno de los futbolistas más determinantes del planeta en la actualidad.