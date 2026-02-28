Pronósticos Tampa Bay Downs: Picks gratis y el Dato Clave para el sábado 28 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este sábado en el hipódromo de Tampa Bay Downs, es la tercera jornada de la semana del meeting centenario en el circuito ubicado en Oldsmar, Florida, que reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada invernal.

La jornada de este sábado 28 de febrero, se realizarán nueve carreras sin pruebas de stakes, que inician a la 1:25 p.m. hora venezolana.

Aquí están los datos hípicos para los Pick3, Daily Double, Early y Late Pick4 y Pick5, Pick6. Además de las exactas y trifectas.

Primera carrera: 1.700m, grama (1:25 p.m. VEN)

She's The Rage (2) ha estado llamando a la puerta y podría estar cerca del triunfo .

ha estado llamando a la puerta y podría estar cerca del triunfo Whiskey Whim (10) ha mostrado un rendimiento consistente y parece estar bien posicionado para abrirse paso .

ha mostrado un rendimiento consistente y parece estar bien posicionado para abrirse paso More Vino Rosa (11) es otro rival con potencia.

Segunda carrera: 1.400m, arena (1:46 p.m. VEN)

Bit Of Frost (6) ha demostrado ser prometedor y parece ser el rival a batir .

ha demostrado ser prometedor y parece ser el rival a batir Con Cautela (3) terminó en un cercano tercer lugar la última vez y podría decidir .

terminó en un cercano tercer lugar la última vez y podría decidir Always Praising (2) baja de categoría y podría mejorar.

Tercera carrera: 1.700m, arena (2:18 p.m. VEN)

King Freud (5) tiene buenas posibilidades de repetir su mejor nivel .

tiene buenas posibilidades de repetir su mejor nivel Crypto Man (3) podría recuperarse de su pobre actuación anterior y parece ser el rival a vencer .

podría recuperarse de su pobre actuación anterior y parece ser el rival a vencer Funkenstein (8) es otro rival a considerar.

Cuarta carrera: 1.700m, grama (2:48 p.m. VEN)

Redemption Speight (6) surge como la sorpresa de la carrera. A ligar.

surge como la sorpresa de la carrera. A ligar. Steam Powered (11) parece ser el rival a vencer tras un sólido tercer puesto en la última jornada .

parece ser el rival a vencer tras un sólido tercer puesto en la última jornada Sky Masterson (5) se ha posicionado en un equipo más difícil y merece respeto.

Quinta carrera, 1.200m, arena (3:18 p.m. VEN)

Johnny Bolt (2) baja de categoría y parece estar bien posicionado para destacar tras un buen trabajo .

baja de categoría y parece estar bien posicionado para destacar tras un buen trabajo Kissintheladies (4) baja de categoría y podría mejorar .

baja de categoría y podría mejorar Oh' What A Day (13) podría beneficiarse de una compañía más sencilla.

Sexta carrera: 1.664m, arena (4:48 p.m. VEN)

Athenix (5) ha ganado tres de sus cinco participaciones. Decidirá.

ha ganado tres de sus cinco participaciones. Decidirá. Nahla (3) es una recién llegada y podría debutar con victoria .

es una recién llegada y podría debutar con victoria Sammytrinadamo (4) terminó segundo en una distancia más corta la última vez.

Séptima carrera: 1.664m, arena (4:19 p.m. VEN)

IF I WERE YOU (2) ha tenido un excelente rendimiento reciente, incluyendo una victoria y dos segundos puestos en recorrido y distancia. Defiende el “Dato Clave” de la jornada.

Octava carrera; 1.664m, arena (4:49 p.m. VEN)

World Wide Web (9) puede aprovechar su reciente tercer puesto y parece ser el rival a batir .

puede aprovechar su reciente tercer puesto y parece ser el rival a batir Jess So Flatterin (5) ha estado cerca de conseguirlo y podría ser aca.

ha estado cerca de conseguirlo y podría ser aca. Night Raven (1) es otro a considerar.

Novena carrera; 1.400m, arena (5:20 p.m. VEN)