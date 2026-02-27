Mira lo que dijo Luis Rojas al Superintendente de Actividades Hípicas tras su victoria con Horion en Chile

Suscríbete a nuestros canales

Esta semana, el mundo del hipismo chileno fue testigo de un acontecimiento sin precedentes: el jinete venezolano Luis Rojas se consagró como el primer jockey extranjero en conquistar tres gemas de la codiciada Cuádruple Corona de Chile. Con esta hazaña, Rojas no solo marcó un hito personal, sino que también escribió una nueva página en la historia del deporte ecuestre del país.

En exclusiva para Mediano.net y Gaceta Hípica, el talentoso jinete compartió las emociones que lo embargan tras alcanzar esta triple corona histórica. Reveló además los intensos preparativos y la disciplina que esta gesta exigió, y nos adelantó dos importantes revelaciones sobre su carrera y futuro en el hipismo.

Rigo Sarmiento y Johan Aranguren, son mis grandes consejero

A través de la entrevista reveladora, Luis Rojas manifestó sentirse orgulloso de sí mismo por todo el trabajo que está realizando en Chile. Honrando a “Dios” por este gran triunfo. Rojas explicó que su derrota en el primer paso de la cuádruple corona en el hipódromo Valparaíso se debió a los tropiezos y que el ejemplar corrió fuera de distancia (1,300 m), recorrido muy incómodo para el Horion.

Sin embargo, su conducido demostró garra en las últimas tres carreras tras llevarse las victorias en las distancias de 1,400 hasta los 2,000 metros, donde mejor demuestra la capacidad corredora el hijo de Tapitdoro (Tapit).

Luis Rojas agradece al jinete también venezolano Rigo Sarmiento y Johan Aranguren, quienes lo ayudan a guiar a estos ejemplares, correrlos en parciales cómodos, como medir el tiempo en carrera para tener el éxito.

Samiento le indicó que midiera los parciales en carrera y que en los 300 finales lo llamara a correr de nuevo (en el video se escucha el grito “Vamos, hijo”) con la intención de que el ejemplar sintiera que saliera del “aparato” y tuviera una segunda intención; “Así lo hice”, indicó.

Agradece a Antonio Álvarez, Superintendente Nacional de Actividades Hípicas

El jinete caraqueño de 37 años, confesó que su gran expectativa es llegar al hipódromo de Santiago, sin embargo, no ha podido dar el paso, debido a una limitación de jinetes extranjeros para cumplir campaña en los óvalos centrales. Pero, comentó que tiene todos sus documentos que exige el artículo de carreras de Chile, gracias al superintendente Antonio Álvarez, quien gentil y respetuosamente lo apoyó con una carta de “reciprocidad” que solicita el Jockey Club Chileno.

Rojas, además, aprovechó la oportunidad de dedicarle este triunfo a toda Venezuela y, mientras espera el permiso, dice: “El tiempo que ha estado en el Club Hípico Concepción le ha servido para aprender y madurar dentro de su carrera”.

De regreso a Venezuela

Luis Rojas, quien se encuentra en Chile desde el 2019, ha conseguido 320 victorias. Afirmó que su gran deseo es regresar a Venezuela al menos en agosto para la “Gala Hípica de Caracas”: “¿Qué más quisiera yo, demostrar un poco de lo que he aprendido aquí?”, siguió; “en mi casa, mi patio, mi hipódromo que está hermoso, para mí sería un orgullo”.

Luis Rojas no solo representa la excelencia deportiva, sino también la determinación y el talento venezolano que trasciende fronteras. Su nombre ya está grabado en la élite del hipismo chileno, y su camino promete seguir dejando huella en la historia del deporte.