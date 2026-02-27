El comediante Deivis Correa regresa a las redes sociales tras ser excarcelado

Suscríbete a nuestros canales

A pocos días de haber sido excarcelado bajo la Ley Amnistía, el periodista y comediante Deivis Correa retornó a las redes sociales a través de su cuenta oficial, donde agradeció a todos sus seguidores por el apoyo y anunció que muy pronto volverá con su contenido.

“Estoy muy alegre porque volví, volví lleno de alegría, lleno de amor, de cariño, tenía muchas ganas de saber de ustedes y que ustedes supieran de mí”, fueron las primeras palabras en su plataforma digital.

Deivis tomó unos minutos de su tiempo para agradecer el apoyo recibido de su comunidad luego de 18 meses detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, en Caracas.

“Estoy bien, estoy de maravilla, estoy lleno de buenas energías y por muchas cosas buenas que hacer y que crear para hacerlos reír a ustedes”, expresó con una sonrisa.

Detención de Deivis Correa

El 31 de julio de 2024, Deivis Correa fue detenido por funcionarios del Sebin a tres días de la jornada electoral del 28 de julio.

De acuerdo a su entorno y gremios periodísticos, su arresto se produjo por documentar y difundir en sus redes sociales los hechos ocurridos durante la elección electoral en la parroquia 23 de Enero y discutir abiertamente sobre el proceso.

Tarel William Saab, fiscal general en aquel entonces informó que el comediante estaba siendo investigado por presuntas acusaciones de incitar a desconocer los resultados y generar violencia.

Deivis Correa logra su libertad

Después de la promulgación de la Ley de Amnistía, Deivis Correa fue liberado el 22 de febrero tras permanecer un año, y seis meses encarcelado.

"Yo obviamente feliz, yo creo que eso no tendría ni que explicarlo. Agradeciéndole a todos ustedes por el apoyo y la voz que levantaron por todos nosotros (...) aquí en casa, gracias a Dios", comentó en un contacto con el periodista Seir Contreras.