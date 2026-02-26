Llegó el momento: Ejemplar importado tronó en su ajuste y ahora va con todo para buscar su primer triunfo en la R10

Suscríbete a nuestros canales

La reunión número 10 será la que abrirá el primer domingo de marzo con la cartelera de 12 competencias en el hipódromo La Rinconada, pues en esta oportunidad no habrá pruebas selectivas de Grado. Dentro de la programación se contempla la jornada del 5y6 Nacional, siempre en la búsqueda de buenos dividendos.

La primera del programa es para caballos nacionales e importados de cuatro y cinco años, ganadores de cuatro, cinco y seis carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de la milla (1.600 metros).

Datos hípicos: La Rinconada

Entre los competidores se encuentra el importado Perfect La Combee (USA) (número 1), será montado por Jhonathan Aray y presentado por Carlos Luis Uzcátegui para el Stud M.M., al mismo tiempo reaparece tras un corto paro de 35 días sin estar en actuaciones públicas. Se perfila como el segundo favorito para Gaceta Hípica.

La última competencia del hijo de Bee Jersey en Perfect La Comete fue el 25 de enero del presente año, el cual, llegó tercero a 3 1/2 cuerpos de Ekati King (USA).

Ajuste para ganar: La Rinconada

Hay que destacar que el día martes 24 de febrero, el cincoañero estadounidense galopó dos vueltas, en pelo y este miércoles 25 de este mes ajustó 43.4 para 600 metros en pelo, contenido, publicado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

Favoritos de la carrera: Ejemplares