La ofensiva de Riccardo D’Angelo: Un plan diseñado para visitar el recinto de ganadores el domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El éxito de Riccardo D’Angelo no es obra del azar. Sin conceder ventajas, el preparador ya ocupa la cima del primer meeting del año, posición que comparte con su colega Humberto Correia.

Entrevista ganadora: Reunión 05 Riccardo D'Angelo La Rinconada

Para este domingo primero de febrero, D’Angelo acude a la arena de La Rinconada con cinco presentados de enorme potencial; de ellos, solo uno verá acción en las pruebas no válidas, mientras que el resto integrará la nómina del 5y6 Nacional.

Durante la jornada de ajustes del pasado jueves, el entrenador manifestó su optimismo al equipo de Meridiano Web. En una conversación clara y detallada, analizó las posibilidades y la excelente condición física de sus presentados para esta quinta reunión de la temporada.

“Gracias al equipo de Meridiano Web por esta nueva oportunidad”

Ricky, el primer en participar es Mahome un ejemplar que viene de alcanzar victoria el pasado 18 de enero del 2026.

-Este caballo viene de ganar en muy buena forma, repite nuevamente el aprendiz Félix Márquez que le otorga un descargo bien importante y a pesar de que la carrera es complicada. La condición que atraviesa este ejemplar se pudiera convertir en una sorpresa en dicha carrera.

Para el 5y6 nacional y luego de 259 días sin correr, regresa a la pista el ejemplar Good Boy.

-Sí, este caballo reaprece luego de un corto paro. De verdad que tiene bastante trabajos y llamativos para esta competencia, este lote es bastante discreto pero su calidad es muy buena que me hace pensar que debe decidir.

En carrera pareja y un recorrido de 1.400 metros, Piemontesa con la monta de Jaime Lugo Jr.

-A esta yegua le tocó una carrera bastante dura, viene de una buena reaparecida. Pero el lote es bastante fuerte y en calidad de lance o sorpresa deben incluirla en sus combinaciones.

A pesar de correr seguido como se encuentras el ejemplar Río Bravo que participa en la tercera válida.

-Sí, el correrá seguido pero su condición es impecable. En su última faltaron apenas escasos metros para ser el ganador, su condición es envidiable y para este domingo será difícil de derrotar.

Acumulados: 5y6 nacional La Rinconada Carreras

Por último, en la carrera de los acumulados la yegua Rose Sensations estrena su cuadra.

-Sí, esta yegua reaparece en mi caballeriza y se ha visto bastante bien. Sus trabajos son aceptables para este compromiso aunado a que ella todas las corre bien, tenemos bastantes esperanzas con esta yegua que decida esta carrera.