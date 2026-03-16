Victoria épica: José Francisco D’Angelo sumó cuatro triunfos y llegó a esta increíble cifra histórica en su carrera en Estados Unidos

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José Francisco D’Angelo, quien inició la temporada lenta, luego de terminar la campaña 2025 a todo dar, reencontró el sendero al éxito de manera constante, tal cual ocurrió el pasado año. D’Angelo sumó cuatro victorias este fin de semana entre Gulfstream Park y Tampa Bay Downs, entre ellas un stakes valorado por $125,000 en el circuito ubicado en Hallandale Beach, Florida.

Un comienzo que data de ocho temporadas

Desde sus inicios en tierras norteñas (2019), José Francisco D’Angelo no ha dejado de ser noticia. Cada temporada ha sido un reto distinto para el joven preparador, que ha ido superando sus números constantemente.

La semana pasada, D'Angelo sumó cuatro victorias, entre ellas la número 600 de por vida, alcanzada con la yegua Twirling Queen en la última carrera de la jornada sabatina en Gulfstream Park. Prueba que se corrió por los $125,000 del Captiva Island Stakes, con la monta del panameño Luis Sáez.

Antes, había conseguido la 598 con McKellen y la 599 con Fulanito, también conducido por el mismo jockey internacional. Entre tanto, selló la semana en yunta con Samuel Marín, en Tampa Bay Downs, con el ejemplar Pemberley en la primera carrera dominical.

D’Angelo, con estas victorias, totaliza 601 primeros y 13 en la presente campaña. Además, José, se prepara para otro compromiso internacional para el Festival de la Dubai World Cup, con Bentornato que se encuentra en Meydan, listo para este compromiso, dentro de un conflicto bélico, que aún no está definido.

Para esta semana comienza su actividad el jueves en Gulfstream Park, hasta la jornada dominical. Destaca con los ejemplares Throckmorton y Monster, ambos inscritos en el Texas Glitter Stakes de $125,000 en pista de grama dentro de la cartelera del sábado en Gulfstream.