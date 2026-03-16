Protegen a purasangres en Qatar del conflicto en el Medio Oriente con esta medida

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Un total de 151 ejemplares han sido nominados para la presente edición de la Dubai World Cup (G1) que llega a su trigésima edición. Esta prueba contará con una bolsa de $12 millones en premios por repartir, y se corre el sábado 28 de marzo.

Este hito verdaderamente digno de celebración espera dar la bienvenida a los mejores caballos, jinetes y equipos de todo el mundo, organizado por el jeque Rashed bin Dalmook Al Maktoum, presidente del Dubai Racing Club. Sin embargo, el conflicto bélico en esa región continúa y reinos vecinos toman medidas en sus respectivas industrias hípicas.

Más de un centenar de ejemplares han sido evacuados

En medio de las crecientes tensiones en Oriente Medio, 147 caballos de carreras fueron evacuados de Qatar. Debido al cierre del espacio aéreo qatarí, los caballos fueron transportados en camión a Riad, Arabia Saudita, y desde allí a Lieja, Bélgica, en dos vuelos de carga de Qatar Airways en aviones Boeing 777F.

En esta ocasión, el avión utilizado fue un Boeing 777F de carga. Los caballos se colocan en jaulas de transporte especiales llamadas "establos para jets", generalmente con un máximo de tres caballos por establo. Los caballos se cargan caminando por el suelo y luego se elevan hasta la altura de la bodega de carga mediante una plataforma elevadora.

Cuidados intensivos durante su traslado

Durante el vuelo, un veterinario y un cuidador acompañan al caballo, controlando su temperatura corporal y niveles de estrés, además de proporcionarle agua y alimento. La bodega de carga cuenta con temperatura controlada, lo que crea un entorno más seguro de lo habitual.

Si bien este es un detalle técnico, la gestión del peso y el equilibrio es fundamental para los aviones de carga. El 777F tiene una carga útil máxima de casi 100 toneladas, pero un caballo no es solo carga. Es un ser vivo que puede moverse. Por lo tanto, la ubicación de los establos, el equilibrio del peso y el centro de gravedad se calculan con mayor precisión que para la carga convencional.

Cuando estalla la guerra, los aviones se utilizan no solo para el turismo y la logística, sino también para salvar vidas. Supongo que es una molestia para los caballos. Pero me alegra que hayan podido viajar a salvo.

Detalles clave de la situación: