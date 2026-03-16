Casi 2 millones de dólares este sábado en dos clasificatorias al Kentucky Derby G1

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El camino al Kentucky Derby 152 continúa este fin de semana con la realización de dos nuevas clasificatorias, que serán las primeras en entregar 200 puntos a los primeros cinco ejemplares en cruzar la meta, de los cuales 100 puntos son para los respectivos ganadores de las pruebas a realizar el 21 de los corrientes.

Este sábado llega el Jeff Ruby Steaks G3 con 777 mil dólares y el Louisiana Derby G2 de $1 millón. Ambas carreras ofrecen 100-50-25-15-10 a los cinco primeros clasificados.

Kentucky Derby: Clasificatorias en Fair Grounds, Louisiana

El hipódromo de Fair Ground celebrará una jornada de 14 competencias, la tarde del sábado 21 de marzo, con siete stakes que incluyen cuatro graded stakes, entre ellas la edición 113 del Louisiana Derby Stakes G2, con un premio de 1 millón de dólares, en distancia de 1,900 metros en arena para potros de tres años, que entregará 200 puntos a los cinco primeros lugares, de los cuales 100 serán para el ganador, que apartará su cupo para correr la edición 152 del Kentucky Derby.

Dicha prueba tiene una nómina de nueve tresañeros a competir, con la presencia de Chip Honcho y Golden Tempo, que encabezan a este grupo de alto nivel que busca su pase al Derby de las Rosas, así como los llamativos rivales que le salen al paso.

Kentucky Derby: Clasificatorias en Turfway Park, Florence

Mientras tanto, en el óvalo de Turfway Park, el sábado 21 de marzo, se realizará una jornada de 13 carreras, con seis Stakes a disputarse, que incluye dos de Grado, entre ellos el Jeff Ruby Steaks G3, de $777,000, en distancia de 1,800 metros en pista sintética, con una nómina de 12 purasangres a competir en la prueba mencionada.

Esta carrera tiene la presencia del tresañero Fullefort, que viene de dos segundos consecutivos en carreras de preparatorias para este evento. Además de los destacados Stark Contrast y Argos, ganadores de pruebas de Graded Stakes.

Los ganadores de ambas competencias asegurarán su cupo para correr en el primer paso de la Triple Corona de Estados Unidos del 2026, a correrse el sábado 2 de mayo, en el tradicional óvalo de Churchill Downs, Louisville, Kentucky.