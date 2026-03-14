En fuerte atropellada: Incredibolt se lleva los honores del Virginia Derby y logra 50 puntos para el Kentucky Derby

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo de Colonial Downs, situado en el condado de New Kent, Virginia, acaparó la atención del hipismo estadounidense este sábado 14 de marzo. El recinto presentó una cartelera de gala compuesta por diez competencias de alto nivel, entre las cuales destacaron dos pruebas selectivas con un valor estratégico incalculable: ambas otorgaron puntos clasificatorios para el Kentucky Oaks y el Kentucky Derby.

El momento de la jornada sabatina llegó a la altura de la novena carrera con la disputa del Virginia Derby. Esta competencia, reservada para ejemplares de tres años, se desarrolló sobre una distancia de 1.800 metros (1 1/8 millas) en la superficie de arena. La carrera cobra un protagonismo especial tras su reciente inclusión en el sistema de puntuación para el Derby de Kentucky.

Más allá del prestigio del evento, el incentivo económico fue uno de los grandes atractivos, pues contó con una bolsa total de 500.000 dólares en premios.

Un total de diez ejemplares ratificó su presencia con un objetivo claro: Otorgar una escala de 50, 25, 15, 10 y 5 puntos a los cinco primeros clasificados, una cifra determinante en la ruta hacia la "Carrera de las Rosas", a disputarse el próximo mes de mayo en Churchill Downs.

Incredibolt: Victoria Virginia Derby Clasifica Kentucky Derby

El zaino Incredibolt (número 7), defensor de las sedas de Pin Oak Stud Llc, se alzó con la victoria en una fuerte atropellada en los metros finales, bajo la conducción del jinete puertorriqueño Jaime Torres y presentado por Riley Mott.

Los parciales de la competencia quedaron en: 23.2 para 400, 47 flat los 800, 71.1 los 1.200, mientras que la milla fue para 95.3 para detener el crono en 107.3 los 1.800 metros.

.

La pizarra oficial quedó definida de la siguiente manera:

1º: Incredibolt (7).

Incredibolt (7). 2º: Grittiness (2).

Grittiness (2). 3º: Confessional (8).

Confessional (8). 4º: Buetane (1).

Buetane (1). 5º: Lockstocknpharoah (6).

Incredibolt es un hijo de Bolt D’ Oro en Sapphire Spitfire por Awesome Again, por lo que suma su tercera victoria en cinco presentaciones, mientras que en taquilla, dejó un dividendo de $14,40 por concepto de ganador, $7.40 el placé y $5.60 el show.

Ahora con estos 50 puntos el pupilo de Mott suma también a los 10 puntos por la victoria en el Street Sense Stakes en Churchill Downs para llegar a 60 puntos e iguala a Paladin en la tabla del liderato por un puesto al Kentucky Derby (G1) 2026.

Por su parte Grittiness se lleva 25 puntos, Confessional otorga 15 puntos, Buetane 10 puntos y Lockstocknpharoah obtiene 5 puntos.