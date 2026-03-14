¡Imparable! El entrenador venezolano Jorge Delgado triunfa con Mythical en el Any Limit Stakes de Florida

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El Hipódromo de Gulfstream Park vibró este sábado 14 de marzo con una vibrante jornada del Championship Meet. La cartelera, compuesta por 12 competencias, destacó por la inclusión de tres eventos selectivos (Stakes sin grado) que captaron la atención de la afición hípica.

La tercera carrera del programa centralizó las miradas con la edición 2026 del Any Limit Stakes. Esta prueba, reservada para potras de tres años en una distancia de 1.200 metros (6 furlones), por lo que reunió a seis competidoras tras la búsqueda de la bolsa de 125.000 dólares en premios a repartir.

Mythical: Victoria Entrenador venezolano Gulfstream Park Datos Hípicos

La victoria correspondió a la castaña Mythical (5). Bajo la conducción del jinete panameño Edgard Zayas, la potra defendió con éxito los colores del stud Arindel. La preparación corrió por cuenta del entrenador venezolano Jorge Delgado, quien presentó a la potra en óptimas condiciones tras un período de descanso de 43 días fuera de las pistas.

Mythical, hija de St Patrick’s Day en Lailoni por Brethren, ratificó su dominio en la superficie de Florida. Con este triunfo, la corredora eleva su efectividad a seis victorias en apenas ocho presentaciones.

El cronómetro oficial registró un tiempo de 1:09.1 para la distancia de seis furlones. Los dividendos en taquilla se repartieron de la siguiente manera: