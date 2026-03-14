Ocho victorias en tres días y lo que falta: Samy Camacho impone su ley en Tampa Bay Downs

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El jinete venezolano Samy Camacho se consolida esta semana como la figura indiscutible del hipódromo de Tampa Bay Downs. A través de una racha de victorias de alto impacto, el fustigador ratifica su estatus de estrella en el óvalo de Florida. Su desempeño entre los días miércoles, viernes y la jornada de este sábado suma un total de ocho triunfos, una cifra que lo proyecta hacia metas superiores en el cierre de la temporada.

Una seguidilla de éxitos sin precedentes: Estados Unidos

Pese a su ubicación en el segundo lugar de la estadística con 72 triunfos, Camacho ratifica una efectividad fuera de lo común en el tramo final del meeting, cuya clausura será el 3 de mayo. En cada compromiso, el profesional exhibe recursos técnicos de alta factura que lo consolidan como un jinete de élite.

La racha ganadora comenzó el pasado miércoles 11 de marzo. En esa oportunidad, Camacho cruzó la meta en primer lugar en dos ocasiones:

Sexta carrera: Condujo al ejemplar Gridlock hacia una victoria solvente.

Novena carrera: Repitió el éxito sobre los lomos de Accent (GB).

Viernes de gloria para el tricolor nacional

La jornada del ayer viernes marcó un hito para la delegación venezolana en Tampa Bay Downs, pues los profesionales de dicha nacionalidad se adjudicaron la totalidad del programa. En este contexto de dominio criollo, Camacho brilló con luz propia al visitar el recinto de ganadores en cuatro oportunidades.

Sus triunfos del viernes se repartieron de la siguiente manera:

Segunda carrera: Victoria con My Man Woody. Quinta carrera: Imposición con Resurgo. Octava carrera: Triunfo sobre Power Attack. Novena carrera: Cierre dorado con American Dreammaker.

El espectáculo continúa este sábado

En la programación que se desarrolla en estos precisos momentos, Camacho mantiene su ritmo arrollador. Con un total de ocho montas firmadas para la tarde de hoy, el jinete ya suma dos victorias adicionales a su cuenta personal y todavía le faltan compromisos por cumplir. Sus éxitos más recientes ocurrieron por intermedio de las yeguas La Chismosa y Princess Vera, ejemplares que respondieron a las exigencias del látigo en la recta final.

Este ascenso meteórico no solo presiona al líder de la estadística, sino que también confirma a Sammy Camacho como el jinete del momento. Su capacidad para decidir carreras en distintos recorridos y superficies augura un cierre de temporada lleno de emociones para la afición hípica.