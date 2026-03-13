Dueños de la pista: El nombre de Venezuela retumbó en Tampa Bay Downs este viernes

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La actividad hípica en el óvalo de Tampa Bay Downs vibró este viernes 13 de marzo con una cartilla de nueve competencias. Durante la jornada, jinetes venezolanos ratificaron sus excelentes momentos profesionales al protagonizar visitas al recinto de ganadores, lo que consolida su influencia en este importante meeting de Florida.

Los látigos criollos dictaron cátedra de conducción y estrategia en la pista de Tampa, donde sumaron victorias clave para sus respectivos promedios. Estos triunfos no solo elevan el prestigio del talento nacional en los Estados Unidos, sino que mantienen a la representación de Venezuela en los puestos de vanguardia de la estadística en el mencionado meeting de la temporada 2025-2026.

Sammy Camacho: Destacado Tampa Bay Downs Meeting

El jinete más destacado fue para Samy Camacho con cuatros victorias. Comenzó la jornada victoriosa en la segunda carrera del programa encima del ejemplar My Man Woody (número para el entrenador Renaldo Richards, prueba reservada para un Claiming de $20.500 y corrida en distancia de 1.200 metros con registro de 1:10.1, con un pago en la taquilla de $6,40 a ganador.

En la quinta del programa, Camacho llevó las riendas al debutante Resurgo (número 6), que sorprendió en la taquilla con un pago de $28,80 a ganador. Esta prueba se corrió en distancia de una milla (1.600 metros) pista de grama, con tiempo de 1:35,3. El ganador fue presentado por Abraham Gardea.

Luego en la octava competencia, el jockey criollo llevó al recinto de ganadores al zaino Power Attack (número 1) prueba que fue un Claiming de $23.800, en la distancia de 1.200 metros. Fue preparado por Gregory D. Sacco, que dejó un tiempo de 1:09 segundos exactos.

Finalizó en la novena de la jornada, en el lomo de la yegua Americandreammaker (número 6), un Claiming de $23.800, en distancia de 1.700 metros pista en grama, con registro de 1:42 flat para el entrenador Michelle Hemingway. La cincoañera abonó $4,20 a ganador, $2,80 el placé y $2,40 el show.

Otros criollos también lucieron

El Derby winner Sonny Leon se lució con dos victorias: En la tercera del programa con el castaño Reverend Moon (número 6) y en la sexta carrera en el lomo del potro tresañero Turbo Fire (número 5).

Finalmente los látigos Daniel Centeno logró victoria en la primera carrera, Samuel Marín triunfo en la cuarta de la programación y el aprendiz Ronaldo Rodríguez visitó al recinto de ganadores en la séptima competencia.