¡Pedazo de batacazo! Sonny León rompe la taquilla en Tampa Bay Downs

El hipódromo de Tampa Bay Downs, en Oldsmar, Florida, estableció ocho carreras este miércoles (sin stakes), y el jinete Sonny León, oriundo de Venezuela y conocido como Derby Winner, sorprendió con un longshot de $42,20 a ganador en la cuarta carrera.

Tampa Bay Downs: Sonny León “rugió” en la taquilla

La cuarta carrera de la jornada de este miércoles se corrió por un Maiden Claiming de $27,000 en distancia de 1,700 metros en pista de grama, exclusiva para machos de tres años, en la que el ejemplar Classic Equation con la monta del jinete venezolano Sonny León se alzó con el triunfo de manera magistral y solvente sobre el presentado del también criollo Carlos Narváez.

Classic Equation defendió los colores Gunter, Glenn y Dolinsky, Adam, para llevarse los honores en crono de 1:44.14 (104”) para la distancia, con un pago sorpresivo de $42,20 a ganador en la taquilla, $36 a placé y $17,20 a show.

Classic Equation es un macho castrado hijo de Classic Empire en The Aurelia Factor por The Factor, que sumó su primera victoria en cinco presentaciones.

La jornada de este miércoles 4 de febrero, que continúa con su desarrollo normal, Sonny León, le resta una monta con Attending para la entrenadora Kathleen O’Connell en la carrera del cierre. Para, regresa mañana con cuatro montas y el viernes con cinco adicionales.

Carlos Narváez, por su parte, significó su primera victoria en la temporada en este único compromiso. Carlos regresa el viernes para ensillar a Caura con Edgar Pérez en Gulfstream Park y a Icelander con Sonny León en Tampa Bay Downs, el mismo día.