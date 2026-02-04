Hipismo

¡Pedazo de batacazo! Sonny León rompe la taquilla en Tampa Bay Downs

Este miércoles se corren ocho competencias en Oldsmar, Florida

Por

Darwin Dumont
Miércoles, 04 de febrero de 2026 a las 04:46 pm
¡Pedazo de batacazo! Sonny León rompe la taquilla en Tampa Bay Downs
José Aray
Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Tampa Bay Downs, en Oldsmar, Florida, estableció ocho carreras este miércoles (sin stakes), y el jinete Sonny León, oriundo de Venezuela y conocido como Derby Winner, sorprendió con un longshot de $42,20 a ganador en la cuarta carrera.

NOTAS RELACIONADAS

Tampa Bay Downs: Sonny León “rugió” en la taquilla

La cuarta carrera de la jornada de este miércoles se corrió por un Maiden Claiming de $27,000 en distancia de 1,700 metros en pista de grama, exclusiva para machos de tres años, en la que el ejemplar Classic Equation con la monta del jinete venezolano Sonny León se alzó con el triunfo de manera magistral y solvente sobre el presentado del también criollo Carlos Narváez.

Classic Equation defendió los colores Gunter, Glenn y Dolinsky, Adam, para llevarse los honores en crono de 1:44.14 (104”) para la distancia, con un pago sorpresivo de $42,20 a ganador en la taquilla, $36 a placé y $17,20 a show.

Classic Equation es un macho castrado hijo de Classic Empire en The Aurelia Factor por The Factor, que sumó su primera victoria en cinco presentaciones.

La jornada de este miércoles 4 de febrero, que continúa con su desarrollo normal, Sonny León, le resta una monta con Attending para la entrenadora Kathleen O’Connell en la carrera del cierre. Para, regresa mañana con cuatro montas y el viernes con cinco adicionales.

Carlos Narváez, por su parte, significó su primera victoria en la temporada en este único compromiso. Carlos regresa el viernes para ensillar a Caura con Edgar Pérez en Gulfstream Park y a Icelander con Sonny León en Tampa Bay Downs, el mismo día.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras Meeting
Miércoles 04 de Febrero de 2026
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo