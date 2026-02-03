Ricky Martin reconoce los logros de Bad Bunny en la semana del Super Bowl LX

Suscríbete a nuestros canales

No hay dudas de que Bad Bunny es el artista del momento y su futura presentación en el Super Bowl LX hará más grande su carrera. En este sentido, Ricky Martin reconoció los logros del boricua en una semana donde su nombre ha estado en el ojo mediático por las razones correctas.

En una entrevista para El Nuevo Día, el intérprete de Livin’ la Vida Loca celebró a Benito como artista y la forma en como siendo fiel a él mismo ha logrado conquistar los escenarios más grandes de la música como los Grammy 2026.

Palabras de Ricky Martin a Bad Bunny

Durante el fin de semana, Bad Bunny fue ovacionado al ganar el Grammy a ‘Mejor Álbum del Año’ con ‘Debí tirar más fotos’, una de sus obras musicales más aclamadas en solo un año de su lanzamiento.

“Cuando uno de los nuestros llega, llegamos todos”, fue el comentario de Martin sobre el galardón que recibió su amigo y colega. Además, enfatizó como el artista del género urbano ganó “sin cambiar el color de tu voz…ganaste siendo fiel a Puerto Rico”.

“Benito, hermano, verte ganar tres premios Grammys, uno de ellos el de álbum del año, con una producción totalmente en español, me tocó muy profundo. No solo como artista, sino como puertorriqueño que ha caminado escenarios del mundo cargando su idioma, su acento y su historia”, comentó el artista en la columna.

A días del gran Super Bowl de Bad Bunny

Tras conquistar el Grammy en la categoría principal, Bad Bunny se ha convertido en lo más comentado del momento. Su activismo a favor de los inmigrantes y en contra de ICE durante la ceremonia pone su presentación en el medio tiempo del Super Bowl LX en la mira de quienes esperan que levante la bandera a favor de los latinos.

Por ahora se desconocen detalles específicos del espectáculo. Solo 12 minutos de duración tendrá el halftime, tiempo suficiente para un show icónico.

Ricky Martin un veterano en la música

No cabe duda de que Ricky habla desde la experiencia de haber saboreado el éxito y ser el centro de atención ante un evento mundial. En la década de los 90, el cantante era uno de los artistas del momento llevándolo a uno de los puntos máximos de su carrera.

‘La copa de la vida’ interpretada por Ricky Martin se convirtió en la canción oficial del Mundial Francia de 1998. A partir de este momento, el boricua comenzó a crecer como la espuma.