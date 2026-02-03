Audios inéditos de Michael Jackson desatan opiniones de abuso sexual

Suscríbete a nuestros canales

Han pasado 17 años desde la muerte del cantante Michael Jackson, quien vivió muchos señalamientos de abuso sexual a niños, entre ellos a Macaulay Culkin. Hoy de nuevo el artista es foco de comentarios por unos audios inéditos, expresando su relación con pequeños.

Los audios salen a la luz como parte de un adelanto en la serie documental titulada “Michael Jackson: The Trial”, producida por Channel 4.

Audios de Michael

En el trabajo aparece cómo el popular “Rey del pop”, hablaba de los niños, asegurando que ellos terminaban enamorados de su personalidad, estilo y cariño para tratarlos.

Además, aseveró que no podría vivir sin el amor de los niños, ya que eran parte de su motivación de felicidad.

“Si me dijeras ahora mismo… Michael, nunca podrías volver a ver a otro niño… me mataría. Los niños solo quieren tocarme y abrazarme. Los chicos terminan enamorándose de mi personalidad”, se escucha en los audios, que han dejado al público impactado.

Medios afirman que los audios eran de una conversación que tuvo el intérprete de “Billie Jean” con Shmuley Boteach, un hombre que había buscado a finales de los años 90 para ayuda espiritual y de energía.

Proceso judicial de Michael

El fallecido el 25 de junio de 2009 por una supuesta combinación letal de medicamentos recetados, fue acusado en el año 2005 de haber abusado de un joven identificado como Gavin Arvizo.

El joven en ese momento de tan solo 13 años, afirmó que Jackson le había dado alcohol, le había mostrado material sexual y había tenido una conducta inapropiada. Sin embargo, las pruebas no fueron suficientes en el caso, quedando el artista absuelto de los cargos.

Los audios completos de “Michael Jackson: The Trial”, estarán disponibles mañana miércoles 4 de febrero, los cuales según saldrán a lo largo del documental como un recurso narrativo central de la estrella.