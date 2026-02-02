Cantante cae al vacío en un concierto, falló el arnés de seguridad

Suscríbete a nuestros canales

Durante el fin de semana el cantante y rapero español Delaossa pasó uno de los mayores sustos de su vida al caer al vacío en su concierto y conmocionando a su público, en un hecho que quedó captado en vídeo.

El artista se preparaba para iniciar su espectáculo desde lo más alto del Movistar Arena de Madrid, en un salto desde una plataforma de 20 metros que salió mal y terminó con él tendido en el piso adolorido.

Según reseñan varios portales españoles, el arnés de seguridad del cantante sufrió una falla y provocó la caída inmediata antes de comenzar su recital. Delaossa fue retirado del escenario para recibir asistencia médica.

A pesar del accidente, el artista regresó a la tarima para complacer a sus fans lo que generó el aplauso de la multitud. "No me voy a ir sin terminar esto", dijo.

Delaossa sufre contusiones tras la caída

Aunque bajo su propia voluntad decidió seguir adelante con el show, tiempo más tarde se informó que Delaossa sufrió una dislocación de hombro y contusiones en distintas partes de su cuerpo, por lo que debería guardar reposo para luego continuar con su gira La Madrugá Tour.

