Otra estrella para Santa Anita Park: Ganador de la Dubai World Cup comenzará a montar este viernes

El estelar jinete francés, ganador de la Dubai World Cup, cambia de aires. Florent Geroux inicia oficialmente sus compromisos de monta en el hipódromo de Santa Anita Park a partir de este viernes, tras abandonar el meeting de Fair Grounds en Nueva Orleans.

Geroux comunica su decisión al periodista Steve Andersen del medio Daily Racing Form. El europeo, quien suma siete triunfos en 33 compromisos en lo que va de año, toma esta determinación tras una visita hospitalaria a su colega Umberto Rispoli. Durante el encuentro, conversó con el agente Matt Nakatami y concretó su desembarco en California.

«Fui a visitarlo al hospital. Lo hablamos y decidí aprovechar la oportunidad. El negocio está un poco flojo en Fair Grounds; gano carreras, pero no monto mucho», declara el estelar jockey el domingo por la mañana.

Geroux posee una trayectoria envidiable en Estados Unidos con 2,319 victorias y ganancias que superan los $189 millones de dólares. California es terreno conocido para el fusta: en el óvalo de Santa Anita Park ostenta triunfos de élite como la Breeders’ Cup Distaff con Idiomatic (2023) y la Shoemaker Mile G1 (2019) con Work all Week, entre otros.

Además, su palmarés incluye la victoria más relevante de su carrera en suelo norteamericano: la Breeders’ Cup Classic G1 de 2017 con el histórico Gun Runner en el hipódromo de Del Mar. Su llegada este viernes añade una nueva estrella a la competitiva colonia de jinetes de la costa oeste.

En su primera jornada de montas, Florent Geroux firmó cuatro compromisos para la tarde del viernes 6 de febrero.