¡Último minuto! Parx Racing canceló el resto de la jornada

El hipódromo Parx Racing, ubicado en Pensilvania, en Estados Unidos, canceló el resto de la jornada de este lunes 2 de febrero, luego de haberse corrida las dos primeras carreras de la jornada.

Las proyecciones de mal tiempo en el condado de Bensalem obligaron a las autoridades del óvalo a tomar la decisión de suspender el resto de la jornada pautada para la tarde de este lunes 2 de febreo de 2026.

Esta cancelación marca otro día en el que el recinto se ve forzado a detener sus actividades. La información oficial se difundió a través del circuito de TV, del hipódromo ubicado en Bensalem.

Parx Racing: Agenda de la jornada

Parx Racing tenía programada una agenda de diez competencias para este lunes, las cuales iniciaron a las 1:05 de la tarde hora de Venezuela. La mayoría de las pruebas incluían categorías habituales en la pista de arena, como Starter Optional Claiming, Maiden Claiming, Allowance Optional Claiming y Claiming.

Antes de la cancelación de la programación de este lunes, se disputaron dos carreras. Housebuster Dude con la monta de Abner Adorno, se llevó la primera carrera y en la segunda, Bright Kohana se adjudicó el triunfo con la monta de Melvis González.

La actividad debería reactivarse este martes 3 de febrero, con una programación de once carreras sin stakes programadas.