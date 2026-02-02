Junior Alvarado regresa este jueves: el fusta criollo monta a la media hermana de Cody’s Wish

Suscríbete a nuestros canales

El estelar jinete venezolano retoma sus compromisos en Gulfstream Park tras superar el percance sufrido el pasado sábado. Alvarado, quien solo recibe puntos de sutura en una de sus rodillas, decide descansar la jornada dominical por precaución y asegura su retorno oficial para este jueves 5 de febrero en el prestigioso Championship Meet de Hallandale Beach.

Gulfstream Park: Junior Alvarado regresa a las montas el jueves

Tras la rodada en la novena carrera del sábado, el látigo firmó cuatro montas para la cartelera de diez competencias. Cabe destacar que Alvarado es el jinete oficial de Sovereignty, el doble coronado de 2025 y flamante Caballo del Año en los Estados Unidos, por lo que su óptima recuperación genera gran alivio en el entorno hípico.

El primer compromiso del venezolano ocurrirá en la sexta prueba del programa, un Maiden Special Weight con bolsa de $84,000. La carrera cuenta con un recorrido de 1,600 metros y reserva su participación para potras de cuatro o más años.

En este evento, el criollo montará a la cuatroañera Spirit of Hope, defensora de los colores de Godolphin LLC y bajo la preparación de Bill Mott. Esta yegua es una hija de Street Sense en Dance Card por Tapit, pedigrí que la acredita como media hermana materna del legendario y retirado Cody’s Wish. Es oportuno recordar que Junior Alvarado es el artífice de las victorias de Cody’s Wish en la Breeders’ Cup Dirt Mile, lo que añade un valor emocional y técnico a este debut.