Nominada al Grammy 2026 impacta al quitarse la ropa en la alfombra roja

Suscríbete a nuestros canales

La cantante y compositora estadounidense Chappell Roan ha dado un momento inolvidable en la alfombra roja de los Premios Grammy 2026. La artista llegó con una malla de transparencia, que luego se quitó dejando al descubierto su busto.

Chappell sin ropa

Sin nada de pudor la joven intérprete del éxito “Pink pony club”, posó para los fotógrafos, acaparando todas las miradas.

Una tela suave en color terracota hizo lo suyo en tapar algunas partes de la artista, quien este 2026 está nominada en dos categorías.

La joven es una experta en looks totalmente arriesgados y en mostrar poca ropa en las ceremonias más importantes de la música.