MLB: Luis Arráez llega a Gigantes para liderar su promedio ofensivo

Luis Arráez llega a Gigantes de San Francisco por un año como solución urgente a sus problemas ofensivos. El venezolano es una maquina para embasarse y tendrá el rol de hacerlo en cada turno; será líder en una organización que aspira a llegar lejos en la temporada 2026 de Grandes Ligas.

Gigantes terminó la temporada 2025 con .206 de average colectivo, posición 26 entre 30 equipos de MLB. Arráez por otra parte, bateó .292 con Padres de San Diego y un OBP de .327. Con eso en mente, están claras las cosas para el venezolano, la idea es embasarse para generar carreras.

Luis ocupará la posición de primer bateador y segunda base, delante de Rafael Devers y Willy Adames. El tricampeón de bateo aporta OBP de carrera de .372 y average de .317 en siete temporadas, cualidades esenciales para llegar a base constantemente y generar oportunidades ofensivas.

¿Qué esperar de Luis Arráez en su año con Gigantes de San Francisco?

La llegada de Luis Arráez responde a la necesidad de consistencia en una ofensiva que se ponchó excesivamente en 2025. El zurdo venezolano registra apenas 3.1% de rate de ponches, entre los más bajos de las Grandes Ligas; con un año para aspirar a una extensión de contrato.

La habilidad de Arráez para poner la bola en juego complementa el poder de Rafael Devers y Matt Chapman. El objetivo es claro, si Luis tiene éxito para llegar a la base, anotará muchas carreras; pero además, alcanzarán la postemporada que es el principal objetivo del equipo para 2026.

Proyección de Luis Arráez con Gigantes de San Francisco en 2026

Luis Arráez bajó un poco el rendimiento en su segunda temporada con Padres de San Diego. Sin embargo, su proyección para el 2026 es bastante productiva, donde podría alcanzar incluso números récords para su carrera.

Proyección de Arráez en 2026:

- 560 turnos, 68 anotadas, 172 hits, 28 dobles, 3 triples, 8 jonrones, 56 impulsadas, 8 bases robadas, 32 boletos, 38 ponches, .307 promedio, .347 OBP, .411 SLG, .757 OPS