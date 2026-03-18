Supuestas fotos del hijo de Luis Miguel desatan polémica en TikTok

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Miguel Gallego Arámbula, el hijo mayor del reconocido cantante Luis Miguel y la actriz Aracely Arámbula, vuelve a dominar la conversación digital. En las últimas horas, supuestas fotografías del joven, comenzaron a circular en TikTok y enloquecieron a todos.

El interés no es casual. Durante años, tanto el cantante como Aracely han mantenido a sus hijos lejos del ojo público, razón por la que su última aparición pública fue un fenómeno mediático inmediato.

El revuelo por el hijo de Luis Miguel

El punto de partida del escándalo fue la reciente difusión de imágenes en televisión mexicana, donde por primera vez se pudo ver claramente a Miguel Gallego Arámbula en un aeropuerto de Ciudad de México, un hecho que no ocurría tras casi dos décadas de anonimato.

A partir de ahí, el contenido migró rápidamente a redes sociales. En TikTok surgieron perfiles que aseguraban compartir nuevas fotos del joven, lo que disparó los comentarios y las reacciones de quienes quedaron encantados con su belleza.

Sin embargo, la emoción inicial dio paso a la confusión y, muchas de estas imágenes no son reales.

La inteligencia artificial se apodera

Diversos reportes confirmaron que, las fotografías virales en TikTok no corresponden al hijo de los famosos artistas. En realidad, se trata de contenido manipulado o generado con inteligencia artificial, difundido por personas que aprovecharon el momento mediático.

El caso ha reabierto un debate que lleva años latente. Desde su nacimiento en 2007, Miguel Gallego Arámbula ha sido protegido cuidadosamente por su madre, quien evitó exponer su imagen incluso en redes sociales.