Hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula captado con su novia en el teatro

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Una vez más el hijo mayor de los artistas Luis Miguel y Aracely Arámbula es noticia en los medios. Tras la revelación de su cara en el programa mexicano “Ventaneando”, han salido más videos del joven Miguel, en diversos lugares.

Miguel Gallego y su posible novia

En la red social X se viralizó un video posteado por la cuenta @TuTiaSandra, en la que aparece el joven de 19 años en un teatro en la compañía de una joven, que podría ser su pareja.

El heraldo México escribió en un artículo que el vídeo data del año 2024, cuando Miguel y su hermano, Daniel, asistieron a un teatro de la Ciudad de México para apoyar a su progenitora en la obra “Perfume de Gardenia”.

Afirman que el nacido el 1 de enero de 2007 en Los Ángeles, California, fue acompañado por la joven con quien tendría tres años de romance.

En el clip aparece Miguel y la joven, de quien no se conocen detalles, sentados disfrutando del popular show en el que Aracely dio vida a Gardenia Peralta.

La cara de Miguel mostrada

Arámbula había luchado por muchos años de mantener a sus hijos lejos de los medios, paparazzi y redes sociales. Sin embargo, el programa mexicano “Ventaneando”, logró la primicia de tomar una foto de Miguel, mientras que a Daniel no publicaron por ser menor.

La imagen se hizo viral en todo el internet, muchos impactados por el gran parecido que tiene el joven con “El sol de México”.

“Hoy abrimos el programa con una nota que por casi dos décadas ha esperado México y yo creo que la prensa de espectáculos de muchos otros países, porque tenemos las primeras imágenes de los hijos de Aracely Arámbula y de Luis Miguel”, expresó uno de los presentadores del programa.