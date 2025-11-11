Hija de Luis Miguel se someterá a una cirugía urgente: “Es un dolor muy fuerte”

Suscríbete a nuestros canales

La modelo e influencer mexicana, Michelle Salas, hija de Luis Miguel, reveló en una entrevista para Quien, que, en los próximos días será ingresada al quirófano para someterse a una intervención en la rodilla, una decisión que llega tras meses de sufrimiento silencioso.

Según su testimonio, “se me ha bloqueado alrededor de 4 veces y es horrible, es un dolor muy fuerte y me deja inmovilizada de la pierna, no puedo recargar el pie”, declaró la modelo.

El problema comenzó de manera aparentemente inofensiva cuando en una fiesta llevaba tacones altos, al bajar las escaleras pisó mal y sintió un tirón, lo que provocó que al día siguiente tuviera la rodilla hinchada. Luego confirmó que, se trataba de una lesión en el menisco.

Las lesiones de Michelle Salas

No es la primera vez que Salas lidia con una rodilla maltrecha. Hace varios años sufrió una lesión grave en el ligamento cruzado mientras esquiaba, una experiencia que describió como “horrible, tediosa y con una recuperación que no le deseo a nadie”.

Este episodio previo dejó secuelas como inestabilidad, temor a sobrecargas y ahora, una lesión que se agrava por un fragmento de menisco desprendido.

Los especialistas le indicaron que la cirugía será una artroscopia mínimamente invasiva para retirar ese “cachito de menisco” que provoca los bloqueos.

El impacto de su salud en su vida

La también hija de la actriz Stephanie Salas, lleva una vida profesional muy activa que se ha visto afectada. Ella misma admite que este dolor constante ha generado miedo, interrupciones en sus actividades y modificación de su estilo de vida.

Durante unas vacaciones en República Dominicana sufrió un bloqueo de más de 12 horas en la rodilla, sin muletas, momento en el que decidió que ya era hora de actuar.

La mexicana de 36 años explicó que la operación “es relativamente sencilla o más sencilla que la que ya me hice”, dijo, refiriéndose a la intervención anterior. Pero lo sencillo no quita lo serio, pues, el fragmento de menisco que se desprendió provoca los bloqueos bruscos que le generan inmovilidad.

En cuanto a su bienestar mental, Michelle: “Me ha afectado full psicológicamente porque me ha costado modificar mi estilo de vida”.