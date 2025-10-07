Así se disputará la Supercopa de España en 2026 (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Este martes, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó las fechas en las que estarán disputando las Semifinales y la Final de la Supercopa de España, en su edición de 2026.

Si bien los cruces se conocen desde hace múltiples meses, se esperaba el anuncio de los días en los que se efectuará esta competición, como parte del calendario en la temporada 2025-2026.

Fechas y horarios

Las semifinales de este torneo corto se llevarán a cabo el 7 y 8 de enero del próximo año. Los primeros en jugarse el cupo a la final serán FC Barcelona y Athletic de Bilbao (8:00 PM de España), mientras que el derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid será justo el día siguiente.

Cabe destacar que, los tres partidos posibles en la disputa por el trofeo serán celebrados en una misma sede: Alinma Stadium, estadio principal de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah (Yeda, Arabia Saudita).

Dicho escenario posee una capacidad de 62.345 espectadores, siendo el segundo estadio más grande del territorio saudí, superado por el King Fahd Stadium de Riad.

Por otro lado, una vez definidos los finalistas, estos se verán las caras el domingo 11 de enero de 2026. La pasada campaña, los protagonistas fueron Real Madrid y Barcelona, definiéndose con una goleada 5-2 de la oncena blaugrana.