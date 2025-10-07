Jesús Luzardo emula una hazaña histórica de Roy Halladay

Suscríbete a nuestros canales

Los Phillies de Filadelfia no ven luz. Este día lunes 6 de octubre, los dirigidos por Rob Thomson cayeron derrotados ante los Dodgers de Los Ángeles, por pizarra de 4-3, luego de que la ofensiva no lograra respaldar al 100% lo que fue una enorme salida del zurdo venezolano Jesús Luzardo.

El criollo se mostró sólido y rendidor desde el montículo, al lograr acumular seis entradas de labor en las que permitió tan solo tres imparables, un boleto y dos carreras limpias, además de retirar por la vía del ponche a cinco de los rivales a los que se enfrentó en este duro compromiso que tuvo que afrontar.

De hecho, a pesar de la derrota que sufrió su equipo, Jesús Luzardo lució tan dominante en el montículo que, entre el primer y el sexto episodio, retiró de manera consecutiva a 17 bateadores rivales, para de esta manera meterse en la historia de los Phillies y emular una hazaña de un Salón de la Fama, como lo fue Roy Halladay.

Jesús Luzardo, a la altura de Halladay

Para este segundo juego de la Serie Divisional ante los Dodgers, Jesús Luzardo tenía la responsabilidad de guiar a su equipo desde el montículo y llevarlos a conseguir una victoria que igualara la serie. Aunque el objetivo principal no se logró, no se puede decir que el criollo no haya hecho su parte.

El zurdo nacido en Lima, pero de padres venezolanos, no solo lanzó seis entradas de tres hits y dos carreras, sino que además logró en un punto retirar a 17 bateadores seguidos, para conseguir la segunda racha de este tipo más larga en la historia de los Phillies en un juego de postemporada.

La racha de Jesús Luzardo solo es superada por Roy Halladay, quien en el Juego 1 de la Serie Divisional de 2011 retiró a 21 bateadores de San Luis de manera consecutiva, entre el segundo y el octavo inning de aquel desafío. En aquella ocasión, la ofensiva sí respondió, y Filadelfia logró derrotar a San Luis, aunque a la postre caería en la serie.