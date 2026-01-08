Andrea Rubio relata los momentos de terror que vivió antes del Miss International

Suscríbete a nuestros canales

Cuando Andrea Rubio, la destacada modelo venezolana y exreina de belleza, decidió volar hasta Japón para representar a Venezuela en el Miss International 2023, jamás imaginó que su mayor desafío no sería una pasarela ni un traje de gala, sino… las maletas que jamás llegaron.

Lo que ella esperaba que fuera una experiencia soñada al pisar el país asiático se transformó en una montaña rusa de tensión, solidaridad y aprendizaje para la exreina de belleza que, finalmente se quedó con el título de Miss International 2023.

El caos que vivió Andrea Rubio

Andrea Rubio llegó a Japón con grandes expectativas y una misión clara que era lucir impecable en más de 20 galas y eventos oficiales. Para cumplirlo, viajó con cinco maletas repletas de vestuarios, accesorios y piezas claves cuidadosamente planificadas.

Aunque todo estaba listo para que la criolla rompiera el territorio japonés, su equipaje no aterrizó, causando en ella una desesperación impresionante al estar tan lejos de su país en medio de una concentración tan importante como la del Miss International.

De acuerdo a un video que publicó en sus redes sociales, Andrea contó que, no había rastro de sus maletas. La barrera del idioma, la presión del certamen y la falta de su ropa la colocaron en una situación compleja.

“Yo estaba del otro lado del mundo, tratando de explicarle a una señora que no hablaba el mismo idioma que yo que se me habían perdido cinco maletas”, expresó. Asimismo, comentó que, tuvo que llenar un formulario para dar detalles de sus maletas y así poder recuperarlas.

Un apoyo inesperado

Aunque enfrentó las primeras actividades oficiales sin vestidos de gala, sin sus accesorios habituales y con recursos limitados, lo que realmente marcó la diferencia fue el apoyo de las otras candidatas.

En un entorno competitivo, ella encontró contención, ayuda para buscar ropa local e incluso permisos para resolver pequeños detalles que, sin duda, se volvieron gigantes en el contexto de una competencia internacional.

Finalmente, las maletas aparecieron, pero, para Andrea esto dejó una lección imborrable. En sus propias palabras, la situación no solo fue un inconveniente logístico sino una oportunidad para demostrar que “una reina puede mantenerse firme, incluso cuando todo falla”.