Barcelona añade otro nombre a la lista como recambio de Robert Lewandowski

El Barcelona se encuentra en plena etapa electoral, con precandidatos iniciando sus campañas para convencer a los socios habilitados para votar. Ahora bien, ni esto deja de lado uno de los objetivos del club para el próximo curso: el delantero centro.

Todo apunta a que Robert Lewandowski no continuará en la institución al terminar la temporada y Ferrán Torres no termina de convencer para dejarle en solitario la tarea de ser el delantero titular.

De ahí, a que desde el club se siga buscando alternativas para lo que viene, en un listado en el que Julián Álvarez es la opción más soñada, aunque está operación pinta muy complicada por las cifras que se pedirían por el argentino.

Con lo anterior, es cuando ha surgido un nombre que días atrás no figuraba en las quinielas: Omar Marmoush. Sí, el jugador del Manchester City que tendría su lugar en las carpetas, según Lluis Miguelsanz, periodista del diario Sport.

¿Cómo llegaría este jugador al Barcelona?

Julián sigue siendo el fichaje soñado, pero dentro de las realidades ahora mismo el Atlético de Madrid sería el principal escollo, por las elevadas cantidades que pedirían por el delantero.

En la misma nota de Miguelsanz, se apuntan unos 150 millones de euros de cifras por el movimiento, cantidades impagables para los culés en este momento y que abrirían caminos para Marmoush.

"El club quiere estar preparado y uno de los futbolistas que encaja deportivamente es Marmoush. El Barça ya le siguió con muchísima atención en su etapa en el Eintracht, dónde se convirtió en uno de los máximos realizadores de la Bundesliga", escribió Lluis.

El egipcio no estaría contento con su situación actual en el City, donde no es titular indiscutible, pese a rendir bien en los momentos que se la ha llamado. Ahora mismo, el lugar es de Erling Haaland, con quien no se prevé demasiados cambios en ese contexto.

En la información de Miguelsanz se señala que el propio Manchester dejaría salir al futbolista por menos de esos 75 millones de euros que les costó la campaña pasada, unos números que Barcelona ya conocería y que tendrían que barajar.