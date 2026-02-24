Nace un hijo del ganador del Kentucky Derby 2023

Suscríbete a nuestros canales

El nacimiento de un potro, hijo del campeón del Kentucky Derby G1, Mage 2023, fue comunicado a través de la cuenta X del Airdrie Stud.

Mage cubrió, en el reputado Airdrie Stud, a un total de 18 yeguas. Este ejemplar fue engendrado por la madre Deemed Essential. Mage, el hijo de Good Magic y Puca, se alzó con la victoria en el Kentucky Derby G1 2023, con la dupla venezolana de Javier Castellano y Gustavo Delgado.

A pesar de que no es su primera temporada como semental, tuvo un desempeño sobresaliente con su primer grupo de animales destetados, cuyos productos promediaron un valor de $126,875 en la subasta de reproductores de Keeneland en noviembre. Se distinguen dos potros que se vendieron a $310,000 cada uno, y 12 de los 21 ejemplares vendidos lograron un precio igual o más alto que $100,000.

Deemed Essential, madre de este potrillo nacido la noche de este lunes, es una hija de Upstart propiedad de Bush Racing Stable, consignada para el Airdrie Stud, en su carrera pistera consiguió tres victorias en 29 presentaciones, sin participación en pruebas Stakes.

El servicio de Mage está tarifado por $15,000.