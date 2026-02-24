Portugal exige garantías de seguridad a la FIFA tras los sucesos de México

Suscríbete a nuestros canales

Portugal es el primer país en solicitar formalmente a la FIFA que exija a México garantías de seguridad "firmes, verificables y de alto nivel" para la celebración del Mundial 2026.

La petición del gobierno alemán surge como respuesta inmediata a la crítica situación de orden público que atraviesa el territorio mexicano tras el operativo militar del pasado domingo 22 de febrero de 2026, donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La postura de Portugal

La Federación Portuguesa de Futbol no busca la cancelación del evento, sino asegurar que sus jugadores, cuerpo técnico y, sobre todo, su afición, cuenten con protocolos que vayan más allá de los planes estándar de la FIFA.

El órgano rector del fútbol se encuentra estudiando la posibilidad de cambiar la sede, antes de arrancar el torneo más importante a nivel de selecciones. Por ahora, México intenta calmar la situación actual para recibir a los equipos, sin problema alguno.

Respuesta oficial: "No hay riesgo"

A pesar de la presión internacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador de Jalisco han insistido en que el Mundial no corre peligro y que se están tomando todas las medidas para restablecer el orden.

Por su parte, la FIFA ya ha solicitado informes detallados de seguridad a sus oficinas en México para evaluar la viabilidad de los protocolos actuales.

Con el pitazo inicial a menos de cuatro meses, la seguridad de México se ha convertido en el principal rival a vencer para el éxito de la Copa del Mundo 2026.